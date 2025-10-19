El dólar se dispara y el mercado anticipa el fin de las bandas cambiarias

La tensión cambiaria no cede. Pese a la intervención directa del Tesoro norteamericano, que habría vendido alrededor de USD 400 millones, el dólar volvió a trepar y se acercó al límite superior de la banda cambiaria fijada por el Gobierno argentino. El viernes, el tipo de cambio mayorista cerró a $1.450, mientras que el contado con liquidación (CCL) superó los $1.530.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó en redes sociales su apoyo al programa económico argentino y aseguró que también están operando en el mercado financiero local. Sin embargo, la respuesta fue limitada: los inversores siguen demandando dólares ante la incertidumbre política y la cercanía de las elecciones legislativas.

Según estimaciones privadas, la demanda de divisas para atesoramiento podría alcanzar en octubre los USD 5.000 millones, un récord histórico. Analistas explican el fenómeno por tres motivos principales: la búsqueda de cobertura antes de los comicios, el temor a un mal resultado electoral del oficialismo y la expectativa de un cambio en el esquema cambiario.

Pese a la presión del mercado, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, descartan una devaluación. Apuestan a que, tras los comicios, se estabilice la demanda de dinero y se recupere la confianza.

No obstante, consultoras internacionales como Morgan Stanley y economistas locales como Carlos Melconian advierten que el actual sistema es insostenible. Incluso en un escenario favorable para el Gobierno, estiman que el dólar podría superar los $1.700 antes de fin de año.

Mientras tanto, crece el consenso entre los operadores financieros de que las bandas cambiarias podrían tener los días contados, en un contexto donde el mercado ya actúa anticipando una liberalización.