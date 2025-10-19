El dólar se dispara y el mercado anticipa el fin de las bandas cambiarias

Gobernadores piden reflotar el Pacto de Mayo
Se suman voces que reclaman que el gobierno amplíe su base de sustentación política.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.Economía19/10/2025SOFIA ZANOTTI
La tensión cambiaria no cede. Pese a la intervención directa del Tesoro norteamericano, que habría vendido alrededor de USD 400 millones, el dólar volvió a trepar y se acercó al límite superior de la banda cambiaria fijada por el Gobierno argentino. El viernes, el tipo de cambio mayorista cerró a $1.450, mientras que el contado con liquidación (CCL) superó los $1.530.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó en redes sociales su apoyo al programa económico argentino y aseguró que también están operando en el mercado financiero local. Sin embargo, la respuesta fue limitada: los inversores siguen demandando dólares ante la incertidumbre política y la cercanía de las elecciones legislativas.
Según estimaciones privadas, la demanda de divisas para atesoramiento podría alcanzar en octubre los USD 5.000 millones, un récord histórico. Analistas explican el fenómeno por tres motivos principales: la búsqueda de cobertura antes de los comicios, el temor a un mal resultado electoral del oficialismo y la expectativa de un cambio en el esquema cambiario.
Pese a la presión del mercado, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, descartan una devaluación. Apuestan a que, tras los comicios, se estabilice la demanda de dinero y se recupere la confianza.
No obstante, consultoras internacionales como Morgan Stanley y economistas locales como Carlos Melconian advierten que el actual sistema es insostenible. Incluso en un escenario favorable para el Gobierno, estiman que el dólar podría superar los $1.700 antes de fin de año.
Mientras tanto, crece el consenso entre los operadores financieros de que las bandas cambiarias podrían tener los días contados, en un contexto donde el mercado ya actúa anticipando una liberalización.
Se suman voces que reclaman que el gobierno amplíe su base de sustentación política.
El incremento sigue el índice de inflación de septiembre informado por el INDEC. También se mantiene el bono de $70.000 para los haberes mínimos.
El ministro de Economía reafirmó que la competitividad no se logrará con una moneda débil y anticipó una nueva etapa de reformas estructurales.
La compañía estatal tomó medidas preventivas tras la falla en el vuelo AR1526 a Córdoba, que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza sin heridos. Los motores afectados pertenecen al fabricante CFM.
El dólar vuelve a presionar al alza y crece la incertidumbre financiera tras el condicionamiento de Donald Trump, quien vinculó la asistencia de Estados Unidos a una victoria electoral del oficialismo argentino.
El organismo prevé una recuperación más lenta, con inflación persistente y déficit externo.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
El encuentro “El pasado bajo nuestros pies” invita a descubrir los hallazgos arqueológicos y paleontológicos del territorio local, con muestras y proyecciones en el Centro Cultural.
La Provincia consolidó un avance histórico en el control carcelario tras la creación de la figura de “interno de alto perfil” y la nueva Ley Penitenciaria.
El Presidente encabezó un acto de campaña en Santiago del Estero junto a candidatos locales y volvió a cuestionar al kirchnerismo antes de viajar a Tucumán.
El Presidente aseguró que evitó una catástrofe social y económica, dijo haber sacado a 12 millones de personas de la pobreza y prometió inflación cero en 2026.
El acto se realizó en el Salón de Bomberos Voluntarios y contó con autoridades provinciales y locales. Las casas pertenecen al barrio ex quinta Sfasciotti.
La localidad celebró su aniversario con la Jura de la Constitución provincial y la inauguración de la Plaza San Martín.