Las jubilaciones aumentarán 2,1% en noviembre

El incremento sigue el índice de inflación de septiembre informado por el INDEC. También se mantiene el bono de $70.000 para los haberes mínimos.

Economía17/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Las jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento del 2,1% a partir de noviembre, de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a septiembre.

Desde 2024, los haberes se actualizan al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses, tras la implementación por decreto de la nueva fórmula de movilidad dispuesta por el presidente Javier Milei.

Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $333.157,28, mientras que la máxima será de $2.241.604,19. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $266.498,32, y la Pensión No Contributiva, en $304.647,87.

Además, el organismo previsional confirmó que volverá a otorgarse el bono de $70.000, destinado a quienes perciben los haberes más bajos. Con ese refuerzo, los valores finales serán:

Jubilación mínima: $403.157,28
PUAM: $336.498,32
Pensión No Contributiva: $374.647,87
El aumento se aplicará de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Según el INDEC, la inflación de septiembre fue del 2,1%, con una variación interanual del 31,8%, lo que mantiene la tendencia de incrementos moderados en los precios.

