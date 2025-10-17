Fútbol - Cuartos de final inferiores: Copa de oro y copa de plata

Fútbol - Liga Venadense: programación completa de la Fecha 15 y Fase Final
El próximo fin de semana se disputará una nueva jornada del fútbol regional, con acción en la Primera A y en las Zonas de la Fase Final del certamen.
Este fin de semana se juegan los cuartos de final de las categorías inferiores de la Liga Venadense de Fútbol, tanto en Copa de Oro como en Copa de Plata. La acción comenzará el viernes 17 y continuará durante toda la jornada del sábado 18 de octubre, con cruces decisivos en distintas localidades de la región.Deportes del Sur17/10/2025GASTON PAROLA
🏆 Copa de Oro - Cuarta División
🏆 Copa de Oro - Quinta División
🏆 Copa de Oro - Sexta División
🥈 Copa de Plata - Cuarta División
🥈 Copa de Plata - Quinta División
🥈 Copa de Plata - Sexta División
