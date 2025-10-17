Fútbol - Cuartos de final inferiores: Copa de oro y copa de plata

Lo más visto

Korn vuelve a la Argentina con un show imperdible en 2026 SOFIA ZANOTTI Música 16/10/2025 Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.

Misteriosa luz en el cielo durante la tormenta de tierra en Casilda LORENA ACOSTA Regionales 16/10/2025 Una imagen captada durante la tormenta del domingo generó curiosidad y debate entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de un OVNI; otros, de un simple reflejo.

Aerolíneas Argentinas suspende ocho aviones por fallas en motores SOFIA ZANOTTI Economía 16/10/2025 La compañía estatal tomó medidas preventivas tras la falla en el vuelo AR1526 a Córdoba, que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza sin heridos. Los motores afectados pertenecen al fabricante CFM.

Santiago del Moro renovó contrato con Telefe por cinco años SOFIA ZANOTTI Espectáculos 16/10/2025 El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.