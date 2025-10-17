Fútbol - Cuartos de final inferiores: Copa de oro y copa de plata

Este fin de semana se juegan los cuartos de final de las categorías inferiores de la Liga Venadense de Fútbol, tanto en Copa de Oro como en Copa de Plata. La acción comenzará el viernes 17 y continuará durante toda la jornada del sábado 18 de octubre, con cruces decisivos en distintas localidades de la región.

Deportes del Sur17/10/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
496957163_18021512471701045_8885890729827899744_n

🏆 Copa de Oro - Cuarta División

  • General Belgrano vs. Juventud Pueyrredón
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 14:00 hs
  • Jorge Newbery (Rufino) vs. Unión y Cultura
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 16:00 hs
  • Teodelina FBC vs. Jorge Newbery (Venado Tuerto)
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 15:00 hs
  • Centenario FBC vs. Sportivo Rivadavia
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 17:00 hs
     

🏆 Copa de Oro - Quinta División

  • Atlético Peñarol vs. Centenario FBC
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 15:00 hs
  • Central Argentino vs. Unión y Cultura
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 16:00 hs
  • Studebaker (VC) vs. Jorge Newbery (VT)
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 14:00 hs
  • Ciudad Nueva vs. Belgrano FBC
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 15:00 hs
     

🏆 Copa de Oro - Sexta División

  • Central Argentino vs. Ciudad Nueva
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 17:30 hs
  • Studebaker (VC) vs. Jorge Newbery (VT)
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 13:00 hs
  • Sportivo Rivadavia vs. Centenario FBC
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 15:00 hs
  • Teodelina FBC vs. Sportivo Ben Hur
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 14:00 hs
     

🥈 Copa de Plata - Cuarta División

  • Sportsman CSD vs. Atlético Peñarol
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 14:30 hs
  • Sportivo Sancti Spíritu vs. Hughes FBC
    📍 Viernes 17 de octubre - ⏰ 20:00 hs
  • Studebaker (VC) vs. Independiente Amenábar
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 15:00 hs
  • Sacachispas FBC vs. Náutico Melincué
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 15:00 hs
     

🥈 Copa de Plata - Quinta División

  • General Belgrano vs. Sportsman CSD
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 16:00 hs
  • Defensores Talleres vs. Sportivo Rivadavia
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 15:00 hs
  • Nueva Era (María Teresa) vs. Sportivo Ben Hur
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 15:00 hs
  • Jorge Newbery (Rufino) vs. Hughes FBC
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 14:30 hs
     

🥈 Copa de Plata - Sexta División

  • Nueva Era (MT) vs. Atlético Elortondo
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 14:00 hs
  • Sportsman CSD vs. Jorge Newbery (Rufino)
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 13:00 hs
  • Unión y Cultura vs. Hughes FBC
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 14:00 hs
  • Belgrano FBC vs. Atlético Peñarol
    📍 Sábado 18 de octubre - ⏰ 14:00 hs
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias