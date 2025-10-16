Santiago del Moro renovó contrato con Telefe por cinco años

Griselda Siciliani confirmó el estreno de la tercera temporada de Envidiosa
La exitosa serie argentina de Netflix vuelve en noviembre de 2025. Su protagonista, Griselda Siciliani, adelantó la fecha en una entrevista con Mario Pergolini.
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.Espectáculos16/10/2025SOFIA ZANOTTI
Santiago del Moro, una de las figuras más destacadas de la televisión argentina, anunció que firmó un nuevo contrato con Telefe por los próximos cinco años. La noticia llega tras semanas de incertidumbre por el cambio de dueños en la señal y la revisión de todos los contratos, incluso el suyo, considerado uno de los más importantes del canal.
El conductor, que recientemente brilló en la conducción de los premios Martín Fierro 2025 —donde también recibió la estatuilla de oro—, celebró el acuerdo a través de sus redes sociales. “Amigos, estoy muy feliz. Contrato firmado con Telefe por 5 años más. Gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo, y a ustedes por estar siempre ahí”, escribió en Instagram.
Del Moro continuará al frente de Gran Hermano, el éxito de audiencia que volverá en febrero de 2026 con una edición especial que incluirá a participantes famosos. Según trascendió, el conductor ya trabaja junto a la producción en la etapa de casting para el esperado regreso del reality.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El ex participante de Gran Hermano continuará su recuperación en la casa de Daniela Celis, tras permanecer casi un mes internado por un grave accidente en moto.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El coach de La Voz Argentina sorprendió a sus cinco participantes con la chance de abrir su show en el estadio.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
El argentino venció a Jenson Brooksby y aseguró su lugar en la Grand Final del Ultimate Tennis Showdown, que se jugará en Londres en diciembre.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.