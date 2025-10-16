Santiago del Moro renovó contrato con Telefe por cinco años

Santiago del Moro, una de las figuras más destacadas de la televisión argentina, anunció que firmó un nuevo contrato con Telefe por los próximos cinco años. La noticia llega tras semanas de incertidumbre por el cambio de dueños en la señal y la revisión de todos los contratos, incluso el suyo, considerado uno de los más importantes del canal.



El conductor, que recientemente brilló en la conducción de los premios Martín Fierro 2025 —donde también recibió la estatuilla de oro—, celebró el acuerdo a través de sus redes sociales. “Amigos, estoy muy feliz. Contrato firmado con Telefe por 5 años más. Gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo, y a ustedes por estar siempre ahí”, escribió en Instagram.

Del Moro continuará al frente de Gran Hermano, el éxito de audiencia que volverá en febrero de 2026 con una edición especial que incluirá a participantes famosos. Según trascendió, el conductor ya trabaja junto a la producción en la etapa de casting para el esperado regreso del reality.