Aerolíneas Argentinas suspende ocho aviones por fallas en motores

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de ocho aeronaves Boeing 737-800, tras detectarse una falla en uno de los motores del vuelo AR1526 que viajaba desde Aeroparque hacia Córdoba y debió aterrizar de emergencia en Ezeiza.
El incidente ocurrió el miércoles, poco después del despegue. Según informó la compañía, la tripulación “siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes”. No se registraron heridos entre los pasajeros ni el personal a bordo.
En un comunicado oficial, Aerolíneas explicó que la falla se produjo en un motor fabricado por CFM, empresa integrada por GE Aerospace y Safran Aircraft Engines. Se trata del cuarto episodio similar en el último año. “El mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por sus fabricantes”, aclaró la empresa.
Por precaución, la aerolínea resolvió suspender las operaciones de las unidades equipadas con ese mismo modelo de propulsor hasta recibir una evaluación técnica del fabricante y de otras compañías de la región que enfrentaron situaciones parecidas.
El hecho provocó demoras durante gran parte del miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se debió limpiar e inspeccionar la pista por los restos del motor que quedaron dispersos. Más de 40 servicios resultaron afectados.
Aerolíneas Argentinas reafirmó su compromiso con la seguridad y destacó que la medida fue adoptada “en el marco de los criterios de máxima exigencia definidos por el Comité de Seguridad de la compañía y avalados por la auditoría IOSA de la IATA”.
El ministro de Economía reafirmó que la competitividad no se logrará con una moneda débil y anticipó una nueva etapa de reformas estructurales.
El dólar vuelve a presionar al alza y crece la incertidumbre financiera tras el condicionamiento de Donald Trump, quien vinculó la asistencia de Estados Unidos a una victoria electoral del oficialismo argentino.
El organismo prevé una recuperación más lenta, con inflación persistente y déficit externo.
El ministro de Economía aseguró que el esquema cambiario continuará después de las elecciones y anticipó nuevos anuncios tras la reunión Milei-Trump.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
El argentino venció a Jenson Brooksby y aseguró su lugar en la Grand Final del Ultimate Tennis Showdown, que se jugará en Londres en diciembre.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.