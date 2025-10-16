Aerolíneas Argentinas suspende ocho aviones por fallas en motores

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de ocho aeronaves Boeing 737-800, tras detectarse una falla en uno de los motores del vuelo AR1526 que viajaba desde Aeroparque hacia Córdoba y debió aterrizar de emergencia en Ezeiza.

El incidente ocurrió el miércoles, poco después del despegue. Según informó la compañía, la tripulación “siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes”. No se registraron heridos entre los pasajeros ni el personal a bordo.



En un comunicado oficial, Aerolíneas explicó que la falla se produjo en un motor fabricado por CFM, empresa integrada por GE Aerospace y Safran Aircraft Engines. Se trata del cuarto episodio similar en el último año. “El mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por sus fabricantes”, aclaró la empresa.

Por precaución, la aerolínea resolvió suspender las operaciones de las unidades equipadas con ese mismo modelo de propulsor hasta recibir una evaluación técnica del fabricante y de otras compañías de la región que enfrentaron situaciones parecidas.

El hecho provocó demoras durante gran parte del miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se debió limpiar e inspeccionar la pista por los restos del motor que quedaron dispersos. Más de 40 servicios resultaron afectados.

Aerolíneas Argentinas reafirmó su compromiso con la seguridad y destacó que la medida fue adoptada “en el marco de los criterios de máxima exigencia definidos por el Comité de Seguridad de la compañía y avalados por la auditoría IOSA de la IATA”.