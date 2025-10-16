Korn vuelve a la Argentina con un show imperdible en 2026

Korn, la icónica agrupación estadounidense liderada por Jonathan Davis, confirmó su esperado regreso a la Argentina tras más de nueve años. El concierto será el 10 de mayo de 2026 en Parque Sarmiento (Buenos Aires), como parte de su nueva gira mundial que recorrerá Latinoamérica con paradas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Asunción, São Paulo y Ciudad de México.

El anuncio encendió el entusiasmo de miles de fanáticos que esperaban volver a ver en vivo a los pioneros del metal moderno, una banda con más de 42 millones de discos vendidos y dos premios Grammy. Korn llega en un momento de plena vigencia, tras encabezar festivales internacionales y agotar entradas en Europa.

El espectáculo contará con Spiritbox (Canadá) y Seven Hours After Violet (Estados Unidos) como bandas invitadas, prometiendo una noche cargada de potencia y emoción. Aunque el repertorio aún no fue revelado, se espera un repaso por clásicos como “Blind” y “Freak on a Leash”, además de temas de sus discos emblemáticos “Korn”, “Follow the Leader” e “Issues”.

Las entradas estarán disponibles desde el 15 de octubre a las 13 horas en preventa exclusiva para clientes del Banco Santander, mientras que la venta general comenzará al día siguiente a través de los canales oficiales de DF Entertainment.

Con su característico sonido y la intensidad de siempre, Korn promete ofrecer un show que quedará grabado en la memoria de sus seguidores.