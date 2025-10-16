Vinícius Jr. fue procesado por la Justicia de Brasil por una fiesta que duró dos días

Fixture completo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de todos los partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes 17 y el miércoles 22 de octubre.
El futbolista del Real Madrid enfrenta cargos por “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” tras su cumpleaños número 25 celebrado en julio. Podría recibir una multa o pena de cárcel.Deportes16/10/2025GASTON PAROLA
Vinícius Jr., figura del Real Madrid y de la selección brasileña, fue procesado por la Justicia de Brasil a raíz de una denuncia por “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos”, luego de una fiesta que organizó por su cumpleaños número 25 entre el 19 y el 21 de julio.
Según el medio O Globo, la celebración tuvo lugar en una finca de lujo en Río de Janeiro y reunió a más de 500 personas, con shows musicales, fuegos artificiales y un volumen de música que generó el malestar de los vecinos. La denuncia fue presentada por un residente que aseguró haber llamado a la Policía Militar en reiteradas ocasiones ante el ruido excesivo.
De acuerdo con el Código Penal brasileño, este tipo de infracción puede castigarse con una pena de entre 15 días y tres meses de cárcel o una multa económica. El caso se tramita en el 9º Juzgado Especial Penal de Río, que atiende delitos menores, y la audiencia preliminar fue fijada para el 6 de noviembre.
Entre los invitados se encontraban el francés Eduardo Camavinga, compañero de Vinícius en el Real Madrid, la cantante Anitta y el rapero Travis Scott, quienes ofrecieron presentaciones durante el evento.
