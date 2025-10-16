Vinícius Jr. fue procesado por la Justicia de Brasil por una fiesta que duró dos días

Vinícius Jr., figura del Real Madrid y de la selección brasileña, fue procesado por la Justicia de Brasil a raíz de una denuncia por “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos”, luego de una fiesta que organizó por su cumpleaños número 25 entre el 19 y el 21 de julio.

Según el medio O Globo, la celebración tuvo lugar en una finca de lujo en Río de Janeiro y reunió a más de 500 personas, con shows musicales, fuegos artificiales y un volumen de música que generó el malestar de los vecinos. La denuncia fue presentada por un residente que aseguró haber llamado a la Policía Militar en reiteradas ocasiones ante el ruido excesivo.

De acuerdo con el Código Penal brasileño, este tipo de infracción puede castigarse con una pena de entre 15 días y tres meses de cárcel o una multa económica. El caso se tramita en el 9º Juzgado Especial Penal de Río, que atiende delitos menores, y la audiencia preliminar fue fijada para el 6 de noviembre.

Entre los invitados se encontraban el francés Eduardo Camavinga, compañero de Vinícius en el Real Madrid, la cantante Anitta y el rapero Travis Scott, quienes ofrecieron presentaciones durante el evento.