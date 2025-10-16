Argentina y Marruecos, una final con cuentas pendientes

La Selección Argentina Sub 20 vuelve a disputar una final del Mundial después de 18 años y el rival será Marruecos, una selección con la que no existe una larga historia, pero sí un recuerdo reciente cargado de polémica.

El último enfrentamiento entre ambos combinados ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando la Argentina Sub 23 de Javier Mascherano debutó frente al conjunto africano. Aquella noche terminó en escándalo: un partido que se suspendió por incidentes, un gol anulado tras más de dos horas de demora y un clima tenso entre ambos planteles.

En aquel encuentro, Marruecos se impuso 2-1 gracias a un doblete de Soufiane Rahimi. Argentina había alcanzado el empate con un tanto de Cristian Medina, pero el VAR lo anuló por una posición adelantada previa de Bruno Amione. La reanudación del juego llegó tras una larga interrupción provocada por una invasión de hinchas marroquíes y el lanzamiento de una bomba de estruendo hacia el banco argentino.

De aquel equipo dirigido por Mascherano, hoy solo se repite Julio Soler, quien ahora buscará revancha en una final con la Copa del Mundo Sub 20 en juego.

El próximo domingo, la Albiceleste de Diego Placente intentará transformar ese pasado de tensión en un recuerdo superado, y escribir un nuevo capítulo de gloria para el fútbol juvenil argentino.