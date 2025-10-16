Argentina finalista del Mundial Sub 20 tras vencer a Colombia

Con gol de Mateo Silvetti, la Selección Argentina derrotó 1-0 a Colombia y jugará la final ante Marruecos.

16/10/2025
La Albiceleste de Diego Placente logró un triunfo clave en Santiago de Chile y se metió en la definición del Mundial Sub 20. En un partido intenso, Argentina aprovechó su momento gracias a un gran gol de Mateo Silvetti y a la destacada actuación del arquero Santino Barbi, decisivo para mantener el arco en cero ante las constantes llegadas cafeteras en el complemento.

Con esta victoria, el seleccionado juvenil vuelve a una final mundialista tras 18 años. El próximo desafío será frente a Marruecos, que eliminó a Francia en la otra semifinal. El encuentro decisivo se disputará el domingo en el Estadio Nacional de Santiago, donde el equipo argentino buscará su séptimo título en la categoría.

