Incendio de pastizales en el camino al Balneario Municipal

El hecho ocurrió alrededor de las 15:27 horas, en el camino al Balneario Municipal, cuando una dotación del cuartel local acudió tras recibir un llamado de emergencia por un incendio de pastizales.



Según informaron desde el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos de Villa Cañás, la rápida intervención fue clave para evitar que las llamas se propagaran, ya que el viento complicaba la situación en el lugar.



El fuego fue extinguido rápidamente, se realizaron tareas de enfriamiento en las zonas afectadas y el personal regresó al cuartel sin novedades.