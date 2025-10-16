Incendio de pastizales en el camino al Balneario Municipal

Bomberos Voluntarios de Villa Cañás trabajaron esta tarde para controlar un foco ígneo en una zona de pastizales.

Villa Cañás16/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
561160460_25303894792552146_4001763206884563782_n

El hecho ocurrió alrededor de las 15:27 horas, en el camino al Balneario Municipal, cuando una dotación del cuartel local acudió tras recibir un llamado de emergencia por un incendio de pastizales.
561355684_25303895472552078_4883601400322923374_n565304585_25303894695885489_2305591519155580458_n

Según informaron desde el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos de Villa Cañás, la rápida intervención fue clave para evitar que las llamas se propagaran, ya que el viento complicaba la situación en el lugar.
561355684_25303895472552078_4883601400322923374_n

El fuego fue extinguido rápidamente, se realizaron tareas de enfriamiento en las zonas afectadas y el personal regresó al cuartel sin novedades.

