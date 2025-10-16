Incendio de pastizales en el camino al Balneario Municipal

Villa Cañás: este viernes se sortearán las 45 viviendas del barrio Sfasciotti
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
Bomberos Voluntarios de Villa Cañás trabajaron esta tarde para controlar un foco ígneo en una zona de pastizales.Villa Cañás16/10/2025SOFIA ZANOTTI
El hecho ocurrió alrededor de las 15:27 horas, en el camino al Balneario Municipal, cuando una dotación del cuartel local acudió tras recibir un llamado de emergencia por un incendio de pastizales.
Según informaron desde el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos de Villa Cañás, la rápida intervención fue clave para evitar que las llamas se propagaran, ya que el viento complicaba la situación en el lugar.
El fuego fue extinguido rápidamente, se realizaron tareas de enfriamiento en las zonas afectadas y el personal regresó al cuartel sin novedades.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
Se recolectaron más de 13 mil kilos de bidones vacíos en una jornada conjunta entre Campo Limpio y el Municipio.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
El argentino venció a Jenson Brooksby y aseguró su lugar en la Grand Final del Ultimate Tennis Showdown, que se jugará en Londres en diciembre.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.