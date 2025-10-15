Jornada de recolección de envases de fitosanitarios en Villa Cañás

Incendio vehicular en Villa Cañás: un Citroën C4 resultó afectado
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
Se recolectaron más de 13 mil kilos de bidones vacíos en una jornada conjunta entre Campo Limpio y el Municipio.Villa Cañás15/10/2025SOFIA ZANOTTI
Se realizó una nueva jornada de recolección de envases vacíos de fitosanitarios en Villa Cañás, organizada por Campo Limpio con la colaboración de la Municipalidad de Villa Cañás.
La actividad tuvo lugar en la Cooperativa Federada, ubicada sobre la Ruta Provincial N°94, donde productores y aplicadores se acercaron para entregar aproximadamente 13 mil kilos de bidones correctamente lavados y perforados.
Desde el Municipio destacaron la importancia de estas acciones conjuntas, que fomentan el manejo responsable de los residuos agrícolas y la protección del entorno rural.
“Campo Limpio” es una organización dedicada a implementar un sistema de gestión ambiental que permite recuperar los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.
La Policía intervino durante la madrugada y secuestró una motocicleta. Los jóvenes fueron entregados a sus padres.
Un hombre fue trasladado al SAMCo con heridas leves tras un choque en avenida 51 y 56.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto organizado por la Escuela José Manuel Estrada, donde se destacó la importancia de la inclusión y el reconocimiento a los pueblos originarios.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.