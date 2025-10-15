Jornada de recolección de envases de fitosanitarios en Villa Cañás

Se recolectaron más de 13 mil kilos de bidones vacíos en una jornada conjunta entre Campo Limpio y el Municipio.

Se realizó una nueva jornada de recolección de envases vacíos de fitosanitarios en Villa Cañás, organizada por Campo Limpio con la colaboración de la Municipalidad de Villa Cañás.
La actividad tuvo lugar en la Cooperativa Federada, ubicada sobre la Ruta Provincial N°94, donde productores y aplicadores se acercaron para entregar aproximadamente 13 mil kilos de bidones correctamente lavados y perforados.
Desde el Municipio destacaron la importancia de estas acciones conjuntas, que fomentan el manejo responsable de los residuos agrícolas y la protección del entorno rural.

“Campo Limpio” es una organización dedicada a implementar un sistema de gestión ambiental que permite recuperar los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.

