Argentina define su equipo para la semifinal del Mundial Sub 20 ante Colombia

Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
La Albiceleste enfrenta este miércoles a los cafeteros en Chile por un lugar en la gran final, con tres bajas importantes para Diego Placente.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
La Selección Argentina Sub 20 jugará este miércoles, desde las 20:00, frente a Colombia por las semifinales del Mundial que se disputa en Chile. El entrenador Diego Placente deberá rearmar el once inicial debido a tres ausencias clave: Maher Carrizo, Valente Pierani y Álvaro Montoro.
Carrizo, delantero de Vélez, deberá cumplir una fecha de suspensión tras llegar al límite de amarillas, mientras que Pierani, defensor de Estudiantes, sufrió un esguince de rodilla y tiene pocas chances de llegar a una eventual final. A ellos se suma Montoro, quien se fracturó la clavícula en el duelo ante Nigeria por los octavos de final.
Para reemplazarlos, Placente apelará a variantes que ya utilizaron minutos en los últimos encuentros. Juan Manuel Villalba ingresaría por Pierani, Ian Subiabre ocuparía el lugar de Carrizo, y Gianluca Prestianni continuará en el equipo tras rendir bien ante México.
Probable formación de Argentina:
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.
DT: Diego Placente.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
A más de un año de su última aparición pública, un periodista francés aseguró que el expiloto alemán presenta “mejoras importantes” en su estado de salud, aunque su comunicación sigue siendo limitada.
El piloto francés de Haas contó que vivió en una caravana junto a sus padres y que en la escuela le dijeron que abandonara el automovilismo porque “era un deporte de ricos”.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
Conmebol sancionó al delantero de Flamengo con 25 mil dólares por los gestos obscenos dirigidos a la hinchada de Estudiantes, pero podrá estar en las semifinales de la Libertadores.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
