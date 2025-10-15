Argentina define su equipo para la semifinal del Mundial Sub 20 ante Colombia

La Selección Argentina Sub 20 jugará este miércoles, desde las 20:00, frente a Colombia por las semifinales del Mundial que se disputa en Chile. El entrenador Diego Placente deberá rearmar el once inicial debido a tres ausencias clave: Maher Carrizo, Valente Pierani y Álvaro Montoro.

Carrizo, delantero de Vélez, deberá cumplir una fecha de suspensión tras llegar al límite de amarillas, mientras que Pierani, defensor de Estudiantes, sufrió un esguince de rodilla y tiene pocas chances de llegar a una eventual final. A ellos se suma Montoro, quien se fracturó la clavícula en el duelo ante Nigeria por los octavos de final.

Para reemplazarlos, Placente apelará a variantes que ya utilizaron minutos en los últimos encuentros. Juan Manuel Villalba ingresaría por Pierani, Ian Subiabre ocuparía el lugar de Carrizo, y Gianluca Prestianni continuará en el equipo tras rendir bien ante México.

Probable formación de Argentina:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.