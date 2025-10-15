Robo y maltrato animal en Elortondo: hallaron terneros agonizando

Piden 8 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hija
El juicio se desarrolla en Rufino. La fiscalía solicitó la pena tras la declaración de siete testigos.
Un productor agropecuario denunció el robo y faenamiento de cinco vacunos. Días después, dos terneros fueron encontrados atados y heridos en una cuneta. La investigación continúa sin detenidos.Policiales 15/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un grave episodio de abigeato y maltrato animal conmueve a la localidad de Elortondo. Un productor agropecuario denunció el robo de cinco vacunos en dos hechos ocurridos el jueves 18 y el jueves 25 de septiembre, en los que los animales fueron faenados dentro del propio campo.
Según detalló la víctima, en el segundo robo también fueron sustraídos dos terneros, que días más tarde —el lunes 29 de septiembre— fueron encontrados con vida, aunque en estado crítico. El hallazgo fue realizado por un trabajador rural de una estancia vecina, que al circular en moto por la zona divisó a los animales ocultos en una cuneta, atados con hilo negro de rollo en sus patas.
Los terneros presentaban signos de deshidratación, hambre y severas lesiones producto de haber permanecido varios días inmovilizados. Gracias a la rápida intervención del productor, ambos animales fueron rescatados y asistidos. Tras un intenso trabajo de recuperación, lograron ser nuevamente reconocidos por sus madres.
Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del hecho. El caso fue denunciado ante las autoridades correspondientes y continúa en investigación.
Un hombre fue detenido tras intentar asaltar a una persona y provocar daños al momento de su aprehensión. El hecho ocurrió en la madrugada del martes en Lisandro de la Torre e Hipólito Irigoyen.
La DDI de Trenque Lauquen halló en Venado Tuerto el camión usado en el robo a un carro bar de Piedritas. El vehículo fue secuestrado y su propietario, identificado.
Dos hombres fueron detenidos tras una persecución y enfrentamiento con la policía.
La PDI realizó allanamientos simultáneos en la localidad, incautando drogas, armas y vehículos con irregularidades. Tres personas quedaron detenidas a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de Venado Tuerto en un control de ingreso a la provincia.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.