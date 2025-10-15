Robo y maltrato animal en Elortondo: hallaron terneros agonizando

Un grave episodio de abigeato y maltrato animal conmueve a la localidad de Elortondo. Un productor agropecuario denunció el robo de cinco vacunos en dos hechos ocurridos el jueves 18 y el jueves 25 de septiembre, en los que los animales fueron faenados dentro del propio campo.



Según detalló la víctima, en el segundo robo también fueron sustraídos dos terneros, que días más tarde —el lunes 29 de septiembre— fueron encontrados con vida, aunque en estado crítico. El hallazgo fue realizado por un trabajador rural de una estancia vecina, que al circular en moto por la zona divisó a los animales ocultos en una cuneta, atados con hilo negro de rollo en sus patas.



Los terneros presentaban signos de deshidratación, hambre y severas lesiones producto de haber permanecido varios días inmovilizados. Gracias a la rápida intervención del productor, ambos animales fueron rescatados y asistidos. Tras un intenso trabajo de recuperación, lograron ser nuevamente reconocidos por sus madres.



Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del hecho. El caso fue denunciado ante las autoridades correspondientes y continúa en investigación.