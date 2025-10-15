Básquet - Campeonato Interasociaciones U13 Femenino

El equipo dirigido por Ignacio Maestrocóle representará a la región en el torneo provincial, que se desarrollará del 17 al 19 de octubre en la capital santafesina.

La Selección U13 femenina de la Asociación Venadense de Básquet prepara su participación en el Campeonato Interasociaciones U13, que se jugará entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre en Santa Fe, con sede principal en el club Unión SF y subsedes en Banco Provincial y Rivadavia Juniors.

El certamen reunirá a los mejores proyectos del básquet femenino santafesino, distribuidos en dos zonas. Venadense integrará la Zona B, junto a las asociaciones Cañadense, Rosarina y Santafesina B.

El debut será el viernes 17 a las 17:00 frente a la Asociación Cañadense, en la cancha de Banco Provincial. Más tarde, a las 19:00, jugarán Santafesina B vs. Rosarina. El sábado 18, los partidos continuarán en Rivadavia Juniors, mientras que el domingo se jugarán las semifinales, tercer puesto y final en Unión SF.

El equipo venadense está compuesto por Faustina Pascual (Olimpia), , Camila Medina (Olimpia), Francesca Santuchi (Olimpia), Bianca Medina (Olimpia), Paulina Napoli H (Atlético), Alma Kimey Ale (Atlético), Mayra Benetti (Atlético), Pía Demarchi (Atlético), Martina Conte (Peñarol), Victoria Mansilla (Peñarol), Virginia Visentín (Centenario), y Guillermina Buffa (Centenario), bajo la dirección técnica de Ignacio Maestrocóle y la asistencia de Victoria Sava Sims.

Será una nueva oportunidad para que las jóvenes promesas de la región sigan creciendo y representen con orgullo a la Venadense en un torneo de alto nivel.