Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

El Mundial 2026 comienza a tomar forma con los equipos que ya aseguraron su lugar en la competencia más importante del fútbol. Con Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones, el certamen contará con 48 selecciones por primera vez en la historia.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, selló su clasificación en marzo tras golear a Brasil en el Monumental. A partir de allí, se sumaron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia, mientras que Bolivia disputará el repechaje.

En Asia, los clasificados confirmados son Japón, Irán, Uzbekistán, Australia, Jordania y Corea del Sur, mientras que Nueva Zelanda representará a Oceanía y Nueva Caledonia buscará su boleto en el repechaje intercontinental, que se jugará en marzo en México.

Por África, estarán presentes Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica y Cabo Verde, que hará historia al disputar por primera vez una Copa del Mundo.

En Europa, el primer clasificado fue Inglaterra, y entre las sorpresas se suma Qatar, que también estará en la cita.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Anfitriones:

Canadá

México

Estados Unidos

Conmebol:

Argentina

Brasil

Uruguay

Paraguay

Ecuador

Colombia

AFC (Asia):

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

CAF (África):

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Senegal

Costa de Marfil

Sudáfrica

Cabo Verde

OFC (Oceanía):

Nueva Zelanda

UEFA y otros:

Inglaterra

Qatar

Arabia Saudita