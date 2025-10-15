Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
La Copa del Mundo, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, ya tiene gran parte de sus participantes confirmados. Argentina buscará defender el título logrado en Qatar 2022.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
El Mundial 2026 comienza a tomar forma con los equipos que ya aseguraron su lugar en la competencia más importante del fútbol. Con Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones, el certamen contará con 48 selecciones por primera vez en la historia.
La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, selló su clasificación en marzo tras golear a Brasil en el Monumental. A partir de allí, se sumaron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia, mientras que Bolivia disputará el repechaje.
En Asia, los clasificados confirmados son Japón, Irán, Uzbekistán, Australia, Jordania y Corea del Sur, mientras que Nueva Zelanda representará a Oceanía y Nueva Caledonia buscará su boleto en el repechaje intercontinental, que se jugará en marzo en México.
Por África, estarán presentes Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica y Cabo Verde, que hará historia al disputar por primera vez una Copa del Mundo.
En Europa, el primer clasificado fue Inglaterra, y entre las sorpresas se suma Qatar, que también estará en la cita.
Selecciones clasificadas al Mundial 2026
Anfitriones:
Canadá
México
Estados Unidos
Conmebol:
Argentina
Brasil
Uruguay
Paraguay
Ecuador
Colombia
AFC (Asia):
Japón
Irán
Uzbekistán
Corea del Sur
Jordania
Australia
CAF (África):
Marruecos
Túnez
Egipto
Argelia
Ghana
Senegal
Costa de Marfil
Sudáfrica
Cabo Verde
OFC (Oceanía):
Nueva Zelanda
UEFA y otros:
Inglaterra
Qatar
Arabia Saudita
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
La Albiceleste enfrenta este miércoles a los cafeteros en Chile por un lugar en la gran final, con tres bajas importantes para Diego Placente.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
A más de un año de su última aparición pública, un periodista francés aseguró que el expiloto alemán presenta “mejoras importantes” en su estado de salud, aunque su comunicación sigue siendo limitada.
El piloto francés de Haas contó que vivió en una caravana junto a sus padres y que en la escuela le dijeron que abandonara el automovilismo porque “era un deporte de ricos”.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.