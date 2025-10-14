Convocatoria para foodtrucks locales en el Balneario “El Edén”

La Comuna de Teodelina abrió la inscripción para emprendimientos gastronómicos que deseen sumarse al Patio de Comidas durante la temporada de verano 2025/26.

Con el objetivo de impulsar el trabajo local y ofrecer una propuesta gastronómica variada a los visitantes, el Gobierno de Teodelina lanzó una convocatoria dirigida exclusivamente a foodtrucks locales.
El espacio estará ubicado en el Balneario “El Edén”, uno de los principales puntos turísticos de la localidad, que cada verano recibe a cientos de vecinos y turistas de la región. La iniciativa busca fortalecer la presencia de emprendimientos gastronómicos teodelinenses, brindando un marco organizado y atractivo para el desarrollo de sus actividades.

Los interesados en participar podrán conocer los requisitos, condiciones y pasos para postularse a través de los canales oficiales de la Comuna. Desde el área de Turismo y Cultura destacaron que se priorizará la diversidad de propuestas y la calidad en la atención al público.
La convocatoria estará abierta durante los próximos días, con vistas a conformar un patio de comidas renovado y preparado para recibir la próxima temporada estival.

