Convocatoria para foodtrucks locales en el Balneario “El Edén”

Teodelina se viste de tango en homenaje a Roberto Carena
El próximo viernes 24 de octubre, el Gobierno de Teodelina invita a una noche especial con música, emoción y talento local en honor a Roberto Carena.
La Comuna de Teodelina abrió la inscripción para emprendimientos gastronómicos que deseen sumarse al Patio de Comidas durante la temporada de verano 2025/26.
Con el objetivo de impulsar el trabajo local y ofrecer una propuesta gastronómica variada a los visitantes, el Gobierno de Teodelina lanzó una convocatoria dirigida exclusivamente a foodtrucks locales.
El espacio estará ubicado en el Balneario “El Edén”, uno de los principales puntos turísticos de la localidad, que cada verano recibe a cientos de vecinos y turistas de la región. La iniciativa busca fortalecer la presencia de emprendimientos gastronómicos teodelinenses, brindando un marco organizado y atractivo para el desarrollo de sus actividades.
Los interesados en participar podrán conocer los requisitos, condiciones y pasos para postularse a través de los canales oficiales de la Comuna. Desde el área de Turismo y Cultura destacaron que se priorizará la diversidad de propuestas y la calidad en la atención al público.
La convocatoria estará abierta durante los próximos días, con vistas a conformar un patio de comidas renovado y preparado para recibir la próxima temporada estival.
Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron este martes en un siniestro registrado a la altura del kilómetro 16.
Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El Centro de Día El Recreo realizó una jornada especial con presentaciones artísticas, trabajos solidarios y un desayuno compartido junto a las familias.
Con música, sorteos, juegos y la nueva calesita, la comunidad celebró la llegada de la primavera en el marco de los 150 años de la ciudad.
El domingo 28 de septiembre se realizará un encuentro con música, mates y actividades para toda la familia.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Científicas del CONICET-CADIC analizan el tercer varamiento mundial del ecotipo D, una rara variante de orca hallada por primera vez en la costa atlántica fueguina.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El equipo suma seis derrotas en siete partidos y compromete su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La Copa Argentina aparece como la única posibilidad concreta de salvar la temporada.
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
Un informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados revela que crece el pluriempleo en la provincia. La pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral agravan la situación.
La DDI de Trenque Lauquen halló en Venado Tuerto el camión usado en el robo a un carro bar de Piedritas. El vehículo fue secuestrado y su propietario, identificado.