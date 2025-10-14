Convocatoria para foodtrucks locales en el Balneario “El Edén”

Con el objetivo de impulsar el trabajo local y ofrecer una propuesta gastronómica variada a los visitantes, el Gobierno de Teodelina lanzó una convocatoria dirigida exclusivamente a foodtrucks locales.



El espacio estará ubicado en el Balneario “El Edén”, uno de los principales puntos turísticos de la localidad, que cada verano recibe a cientos de vecinos y turistas de la región. La iniciativa busca fortalecer la presencia de emprendimientos gastronómicos teodelinenses, brindando un marco organizado y atractivo para el desarrollo de sus actividades.

Los interesados en participar podrán conocer los requisitos, condiciones y pasos para postularse a través de los canales oficiales de la Comuna. Desde el área de Turismo y Cultura destacaron que se priorizará la diversidad de propuestas y la calidad en la atención al público.



La convocatoria estará abierta durante los próximos días, con vistas a conformar un patio de comidas renovado y preparado para recibir la próxima temporada estival.