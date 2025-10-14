Teodelina se viste de tango en homenaje a Roberto Carena

Convocatoria para foodtrucks locales en el Balneario “El Edén”
La Comuna de Teodelina abrió la inscripción para emprendimientos gastronómicos que deseen sumarse al Patio de Comidas durante la temporada de verano 2025/26.
El próximo viernes 24 de octubre, el Gobierno de Teodelina invita a una noche especial con música, emoción y talento local en honor a Roberto Carena.Teodelina14/10/2025LORENA ACOSTA
El Área de Cultura y Educación del Gobierno de Teodelina organiza una “Noche de Tango” para rendir homenaje a Roberto Carena, una figura entrañable para la comunidad.
El evento se llevará a cabo el viernes 24 de octubre, desde las 21 horas, en la Sala Horacio Caimi del Centro Cultural “Julio Gutiérrez Martín”, con entrada libre y gratuita.
La velada contará con la presentación de Rabito Tirabassi, Bocha Luca e Ivana Fortunati, tres destacados artistas que harán vibrar al público con los clásicos del 2x4, en una propuesta que combina arte, memoria y emoción.
Desde el Área de Cultura destacaron que la actividad busca mantener viva la tradición del tango y reconocer a quienes han dejado huella en la vida cultural de Teodelina.
Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron este martes en un siniestro registrado a la altura del kilómetro 16.
Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El Centro de Día El Recreo realizó una jornada especial con presentaciones artísticas, trabajos solidarios y un desayuno compartido junto a las familias.
Con música, sorteos, juegos y la nueva calesita, la comunidad celebró la llegada de la primavera en el marco de los 150 años de la ciudad.
El domingo 28 de septiembre se realizará un encuentro con música, mates y actividades para toda la familia.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Científicas del CONICET-CADIC analizan el tercer varamiento mundial del ecotipo D, una rara variante de orca hallada por primera vez en la costa atlántica fueguina.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El equipo suma seis derrotas en siete partidos y compromete su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La Copa Argentina aparece como la única posibilidad concreta de salvar la temporada.
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
Un informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados revela que crece el pluriempleo en la provincia. La pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral agravan la situación.
La DDI de Trenque Lauquen halló en Venado Tuerto el camión usado en el robo a un carro bar de Piedritas. El vehículo fue secuestrado y su propietario, identificado.