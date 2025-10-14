Teodelina se viste de tango en homenaje a Roberto Carena

El Área de Cultura y Educación del Gobierno de Teodelina organiza una “Noche de Tango” para rendir homenaje a Roberto Carena, una figura entrañable para la comunidad.

El evento se llevará a cabo el viernes 24 de octubre, desde las 21 horas, en la Sala Horacio Caimi del Centro Cultural “Julio Gutiérrez Martín”, con entrada libre y gratuita.

La velada contará con la presentación de Rabito Tirabassi, Bocha Luca e Ivana Fortunati, tres destacados artistas que harán vibrar al público con los clásicos del 2x4, en una propuesta que combina arte, memoria y emoción.

Desde el Área de Cultura destacaron que la actividad busca mantener viva la tradición del tango y reconocer a quienes han dejado huella en la vida cultural de Teodelina.