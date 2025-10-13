La municipalidad avanza con obras de entubación en zona rural

Villa Cañás: Dos menores demorados por realizar picadas en la Ruta 94
La Policía intervino durante la madrugada y secuestró una motocicleta. Los jóvenes fueron entregados a sus padres.
Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.Villa Cañás13/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de las Secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, continúa desarrollando trabajos de entubación en distintos sectores de la zona rural. El objetivo principal es mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el mantenimiento de los caminos, especialmente durante épocas de lluvias intensas.
En esta oportunidad, las tareas se concentraron en el sector Este, camino hacia Campo Chapino, donde se colocó una nueva línea de tubos destinada a facilitar el drenaje y evitar futuros anegamientos.
Además, personal municipal realizó trabajos de reparación en una entubación existente sobre un tramo de la Ruta 7S, entre Villa Cañás y Puente La Grigera. En ese punto, se reacondicionó el sistema para restablecer su funcionamiento y mejorar el flujo del agua.
Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento continuo que busca fortalecer la infraestructura rural y garantizar mejores condiciones de transitabilidad para productores y vecinos de la zona.
La Policía intervino durante la madrugada y secuestró una motocicleta. Los jóvenes fueron entregados a sus padres.
Un hombre fue trasladado al SAMCo con heridas leves tras un choque en avenida 51 y 56.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto organizado por la Escuela José Manuel Estrada, donde se destacó la importancia de la inclusión y el reconocimiento a los pueblos originarios.
Vecinos y el conductor actuaron rápido y evitaron daños mayores.
El Municipio amplió su parque automotor con dos equipos adquiridos mediante el Fondo de Obras Menores. Servirán para tareas viales y el relleno sanitario.
La Municipalidad informó que la recolección de residuos y el servicio de riego funcionarán con normalidad durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará descuentos a quienes no trabajen el martes 14, cuando CTERA realizará un paro nacional docente.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El Gobierno nacional confirmó el aval para tres operaciones de financiamiento: dos créditos de la CAF y la posibilidad de emitir bonos en Estados Unidos. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura y a los Juegos Odesur 2026.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
El Presidente encabezará una reunión bilateral con su par estadounidense este martes en la Casa Blanca, tras el anuncio de un rescate económico de 20.000 millones de dólares.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.