La municipalidad avanza con obras de entubación en zona rural

Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.

Villa Cañás13/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de las Secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, continúa desarrollando trabajos de entubación en distintos sectores de la zona rural. El objetivo principal es mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el mantenimiento de los caminos, especialmente durante épocas de lluvias intensas.
En esta oportunidad, las tareas se concentraron en el sector Este, camino hacia Campo Chapino, donde se colocó una nueva línea de tubos destinada a facilitar el drenaje y evitar futuros anegamientos.

Además, personal municipal realizó trabajos de reparación en una entubación existente sobre un tramo de la Ruta 7S, entre Villa Cañás y Puente La Grigera. En ese punto, se reacondicionó el sistema para restablecer su funcionamiento y mejorar el flujo del agua.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento continuo que busca fortalecer la infraestructura rural y garantizar mejores condiciones de transitabilidad para productores y vecinos de la zona.

