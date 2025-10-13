Hockey - Las Mamis de Sportsman clasificaron a la Copa de Oro

El equipo de Mamis Hockey del Club Sportsman de Villa Cañás selló un cierre perfecto en la fase regular y logró meterse en la Copa de Oro, la instancia reservada para los tres mejores equipos del campeonato.

En una jornada disputada en su cancha, las celestes vencieron 2-1 a Ranqueles, con goles de Juli Bolognese y July Aguirre, y empataron 0-0 frente a Jorge Newbery de Rufino. Con estos resultados, el conjunto dirigido por Facundo Lanza, finalizó tercero en la tabla, detrás de Club Social de Rufino y Jockey Club de Venado Tuerto.

De esta manera, Sportsman se ganó un lugar en la Copa de Oro, donde se enfrentará a los equipos mencionados, mientras que del 4° al 6° puesto (Matienzo, Centenario “A” y Centenario “B”) disputarán la Copa de Plata, y del 7° al 9° jugarán por la Copa de Bronce.

El balance del torneo para Sportsman es altamente positivo: 16 partidos jugados, 6 triunfos, 6 empates y solo 4 derrotas, con 14 goles a favor y 14 en contra, reflejando regularidad, compromiso y crecimiento deportivo.

Además, la fecha final dejó resultados destacados:

Social Rufino 4-0 Centenario

Jockey Club VT 0-3 Social Rufino

Sportsman 2-1 Ranqueles

Sportsman 0-0 Newbery Rufino

Matienzo 0-1 Centenario