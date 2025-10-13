Wanda Nara confirmó su romance con Martín Migueles

Thiago Medina recibió el alta médica tras 28 días internado
El ex participante de Gran Hermano continuará su recuperación en la casa de Daniela Celis, tras permanecer casi un mes internado por un grave accidente en moto.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.Espectáculos13/10/2025SOFIA ZANOTTI
Wanda Nara blanqueó su relación con el empresario Martín Migueles a través de una publicación en Instagram. La conductora de MasterChef Celebrity compartió una foto junto a él, acompañada de dos corazones, confirmando así los rumores que circulaban desde hace semanas.
La pareja viajó a las Cataratas del Iguazú para disfrutar de un descanso familiar. Allí, Wanda mostró imágenes de Migueles cocinando junto a sus hijas, lo que muchos interpretaron como una señal de consolidación del vínculo.
El gesto se dio apenas horas después de que Mauro Icardi, su ex pareja, compartiera románticas fotos desde Estambul junto a la actriz Eugenia “China” Suárez. “Un domingo en el Bósforo”, escribió el futbolista, en alusión al estrecho que une el mar Negro con el mar de Mármara.
Ambos parecen haber decidido dar un nuevo rumbo a sus vidas sentimentales, en una historia que vuelve a captar la atención del mundo del espectáculo.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El coach de La Voz Argentina sorprendió a sus cinco participantes con la chance de abrir su show en el estadio.
El periodista se refirió públicamente al incumplimiento judicial de su hija y expresó su dolor como padre.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará descuentos a quienes no trabajen el martes 14, cuando CTERA realizará un paro nacional docente.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El Gobierno nacional confirmó el aval para tres operaciones de financiamiento: dos créditos de la CAF y la posibilidad de emitir bonos en Estados Unidos. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura y a los Juegos Odesur 2026.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
El Presidente encabezará una reunión bilateral con su par estadounidense este martes en la Casa Blanca, tras el anuncio de un rescate económico de 20.000 millones de dólares.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.