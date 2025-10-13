Wanda Nara confirmó su romance con Martín Migueles

Wanda Nara blanqueó su relación con el empresario Martín Migueles a través de una publicación en Instagram. La conductora de MasterChef Celebrity compartió una foto junto a él, acompañada de dos corazones, confirmando así los rumores que circulaban desde hace semanas.



La pareja viajó a las Cataratas del Iguazú para disfrutar de un descanso familiar. Allí, Wanda mostró imágenes de Migueles cocinando junto a sus hijas, lo que muchos interpretaron como una señal de consolidación del vínculo.

El gesto se dio apenas horas después de que Mauro Icardi, su ex pareja, compartiera románticas fotos desde Estambul junto a la actriz Eugenia “China” Suárez. “Un domingo en el Bósforo”, escribió el futbolista, en alusión al estrecho que une el mar Negro con el mar de Mármara.



Ambos parecen haber decidido dar un nuevo rumbo a sus vidas sentimentales, en una historia que vuelve a captar la atención del mundo del espectáculo.