Estados Unidos activa un swap por USD 20.000 millones para asistir a Milei

Trigo 2025/26: cosecha récord que impulsa al campo y la economía
La producción nacional alcanzaría 23 millones de toneladas, igualando el récord histórico. El trigo vuelve a consolidarse como motor exportador clave para Argentina.
El Tesoro norteamericano anunció un acuerdo con el Banco Central argentino para estabilizar el mercado cambiario. La medida busca frenar la suba del dólar y fortalecer las reservas.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El anuncio, realizado este miércoles, tiene como objetivo contener la volatilidad del dólar y brindar respaldo financiero al gobierno de Javier Milei, en medio de una marcada tensión económica y política.
“El Tesoro está preparado para tomar medidas excepcionales que estabilicen los mercados”, señaló Bessent. El funcionario también informó que el gobierno estadounidense intervino en el mercado cambiario argentino, comprando pesos para inyectar dólares y calmar las expectativas.
El acuerdo llega en un contexto en el que el Ejecutivo nacional enfrenta presión por la falta de divisas, conflictos con la oposición y denuncias de corrupción interna, factores que afectaron la imagen del presidente a días de las elecciones legislativas.
El swap —del inglés “intercambio”— es un mecanismo financiero mediante el cual dos países canjean monedas por un tiempo determinado, bajo condiciones previamente pactadas. En este caso, la Reserva Federal (la “Fed”) entregará dólares al BCRA, mientras que la entidad argentina depositará el equivalente en pesos.
A diferencia de un préstamo convencional, el swap no implica una entrega definitiva de fondos, sino un intercambio temporal que busca reforzar las reservas y enviar una señal de confianza internacional.
Argentina mantiene desde 2009 un swap similar con China, por el cual recibió 130.000 millones de yuanes (alrededor de 19.000 millones de dólares). Ese acuerdo fue reactivado por el gobierno de Alberto Fernández y renovado posteriormente por Milei. Sin embargo, la intención de Washington es que el país dependa exclusivamente del respaldo estadounidense.
Con este movimiento, la administración de Joe Biden busca evitar un colapso financiero en Argentina y, al mismo tiempo, limitar la influencia económica de China en la región.
