Teodelina: detuvieron a un joven acusado de robo y agresión

Personal de la Comisaría 7ª de Teodelina intervino en un hecho de robo calificado ocurrido el pasado 30 de septiembre, donde resultó víctima un joven de 19 años.

El episodio tuvo lugar en la intersección de Belgrano y 9 de Julio, en inmediaciones de la terminal de ómnibus. Según el relato de la víctima, dos personas lo amenazaron con un cuchillo y lo agredieron físicamente para sustraerle su teléfono celular.

A partir de la denuncia, y por disposición de la Fiscal interviniente, se realizaron distintas tareas investigativas que permitieron detener a uno de los presuntos autores, también de 19 años.

El acusado fue notificado por el delito de “Robo Calificado” y quedó alojado en la Alcaidía Departamental, a la espera de la audiencia imputativa.

El procedimiento fue informado oficialmente por el área de Relaciones Policiales de la Unidad Regional VIII.