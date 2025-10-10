Teodelina: detuvieron a un joven acusado de robo y agresión

Rufino: detuvieron a un hombre con pedido de captura por estafa en Casilda
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de Venado Tuerto en un control de ingreso a la provincia.
Un joven de 19 años fue detenido tras amenazar y golpear a otro para robarle el celular en cercanías de la terminal de ómnibus.Policiales 10/10/2025SOFIA ZANOTTI
Personal de la Comisaría 7ª de Teodelina intervino en un hecho de robo calificado ocurrido el pasado 30 de septiembre, donde resultó víctima un joven de 19 años.
El episodio tuvo lugar en la intersección de Belgrano y 9 de Julio, en inmediaciones de la terminal de ómnibus. Según el relato de la víctima, dos personas lo amenazaron con un cuchillo y lo agredieron físicamente para sustraerle su teléfono celular.
A partir de la denuncia, y por disposición de la Fiscal interviniente, se realizaron distintas tareas investigativas que permitieron detener a uno de los presuntos autores, también de 19 años.
El acusado fue notificado por el delito de “Robo Calificado” y quedó alojado en la Alcaidía Departamental, a la espera de la audiencia imputativa.
El procedimiento fue informado oficialmente por el área de Relaciones Policiales de la Unidad Regional VIII.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de Venado Tuerto en un control de ingreso a la provincia.
El fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra confirmó que la causa está lista para ser elevada a juicio y que los dos imputados podrían ser juzgados por un jurado popular.
El vehículo, una Honda Tornado 250cc, tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado. Fue encontrado entre las malezas por personal de la Comisaría 14ª.
La fiscalía sostiene que los abusos se extendieron durante seis años, cuando la víctima tenía entre 8 y 14 años. El juicio se desarrolla en los tribunales venadenses.
El hecho ocurrió en junio de 2025. Diego Alberto Sanabria fue condenado por el robo, faena y transporte ilegal de animales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo.
El operativo se realizó en la esquina de Sarmiento y San Martín. El joven, de 23 años, estaba junto a otros dos muchachos, uno de ellos menor de edad, consumiendo alcohol.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
La Cámara de Diputados modificó un artículo clave del proyecto que limita el uso de los decretos presidenciales. La iniciativa deberá volver al Senado, lo que posterga su definición.
Boca Juniors abrió sus puertas para despedir al histórico entrenador, que falleció el miércoles a los 69 años. El homenaje se realiza en el Hall Central del estadio.
El delantero uruguayo de Racing fue sancionado por su gesto contra el “Huevo” Acuña tras el cruce ante River por la Copa Argentina. Cumplirá la pena solo en ese certamen.
La Municipalidad informó que la recolección de residuos y el servicio de riego funcionarán con normalidad durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La Selección Argentina jugará este viernes un amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, como parte de la Fecha FIFA de octubre. Lionel Messi podría ir al banco por precaución.
El Municipio amplió su parque automotor con dos equipos adquiridos mediante el Fondo de Obras Menores. Servirán para tareas viales y el relleno sanitario.
El intendente Norberto Gizzi enumeró trabajos clave en desagües, dársenas, alumbrado y caminos rurales. Con fabricación propia de módulos y apoyo provincial, el municipio busca resolver puntos críticos y preparar la ciudad para los próximos 30–40 años.