Argentina enfrenta a Venezuela en Miami: hora, TV y posibles formaciones

Barcelona-Villarreal se jugará en Miami: LaLiga confirmó la sede
El encuentro por la fecha 17 se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium. Javier Tebas calificó la decisión como “un paso histórico” para el fútbol español.
La Selección Argentina jugará este viernes un amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, como parte de la Fecha FIFA de octubre. Lionel Messi podría ir al banco por precaución.Deportes09/10/2025GASTON PAROLA
La Selección Argentina se medirá con Venezuela este viernes desde las 21:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA de octubre. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la tranquilidad de haber terminado en el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, tras golear 3-0 a Venezuela en el Monumental y cerrar con derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico aprovecha esta gira para observar jugadores que buscan ganarse un lugar en la lista de 26 para la Copa del Mundo.
Uno de los interrogantes pasa por la presencia de Lionel Messi, quien podría descansar luego de disputar seis partidos en 21 días con Inter Miami. “No vamos a arriesgar a ninguno”, adelantó Scaloni al ser consultado por el estado físico del capitán.
Por su parte, Venezuela atraviesa un momento de transición tras quedar fuera del Repechaje mundialista luego de caer 6-3 ante Colombia en Monagas. Tras ese duro golpe, el argentino Fernando Batista dejó el cargo y Oswaldo Vizcarrondo asumió como técnico interino para este amistoso.
El duelo servirá como preparación de cara a la Finalissima contra España, que Argentina disputará en marzo de 2026.
Datos del partido:
El encuentro por la fecha 17 se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium. Javier Tebas calificó la decisión como “un paso histórico” para el fútbol español.
El presidente estadounidense cuestionó la decisión de la NFL y aseguró que “nunca oyó hablar” del artista puertorriqueño. Además, volvió a criticar las reglas del fútbol americano.
El delantero uruguayo de Racing fue sancionado por su gesto contra el “Huevo” Acuña tras el cruce ante River por la Copa Argentina. Cumplirá la pena solo en ese certamen.
El delantero podrá jugar el domingo en el Monumental tras la reducción de su sanción.
Boca Juniors abrió sus puertas para despedir al histórico entrenador, que falleció el miércoles a los 69 años. El homenaje se realiza en el Hall Central del estadio.
El exentrenador de Boca Juniors falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente como jugador en Estudiantes de La Plata.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El astro portugués fue homenajeado en los Portugal Football Globes y habló sobre el final de su carrera, su amor por la Selección y el sueño de alcanzar los 1000 goles.
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.
Con un ajustado quórum, la oposición busca aprobar la reforma a la ley de DNU, que reduciría el margen de acción del Presidente y permitiría su rechazo con el voto de una sola cámara.
Tres personas fueron detenidas durante la movilización mientras Diputados debatía la reforma de la ley de DNU.
Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores.
El exentrenador de Boca Juniors falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente como jugador en Estudiantes de La Plata.
Con 215 votos a favor, la Cámara baja aprobó el pedido del juez Lino Mirabelli para registrar bienes del diputado, imputado por lavado de dinero y vinculado al empresario extraditado por narcotráfico.