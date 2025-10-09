Argentina enfrenta a Venezuela en Miami: hora, TV y posibles formaciones

La Selección Argentina se medirá con Venezuela este viernes desde las 21:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA de octubre. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la tranquilidad de haber terminado en el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, tras golear 3-0 a Venezuela en el Monumental y cerrar con derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico aprovecha esta gira para observar jugadores que buscan ganarse un lugar en la lista de 26 para la Copa del Mundo.

Uno de los interrogantes pasa por la presencia de Lionel Messi, quien podría descansar luego de disputar seis partidos en 21 días con Inter Miami. “No vamos a arriesgar a ninguno”, adelantó Scaloni al ser consultado por el estado físico del capitán.

Por su parte, Venezuela atraviesa un momento de transición tras quedar fuera del Repechaje mundialista luego de caer 6-3 ante Colombia en Monagas. Tras ese duro golpe, el argentino Fernando Batista dejó el cargo y Oswaldo Vizcarrondo asumió como técnico interino para este amistoso.

El duelo servirá como preparación de cara a la Finalissima contra España, que Argentina disputará en marzo de 2026.

Datos del partido: