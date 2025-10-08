El Gobierno recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur

El Gobierno elimina retenciones a exportaciones de acero y aluminio
La medida regirá hasta fin de año y busca mejorar la competitividad industrial frente a países que aplican altos aranceles de importación.
La apertura de los sobres para la licitación de la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur, un trayecto de casi 700 kilómetros, se realizó hoy y se presentaron siete ofertas, anunció el Gobierno.
"Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales. Las mismas abarcan 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes", detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.
Y agregó: "Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado".
Las ofertas fueron presentadas por Autovía Construcciones y Servicios S.A.; Coyserv S.A.; Obring S.A.; Rovella Carranza S.A.; Panedile Argentina y Benito Roggio e hijos S.A.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó desde Washington donde encabeza las negociaciones para la ayuda financiera de los Estados Unidos: "El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", escribió.
"Esto genera ahorro al Tesoro Nacional. Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje", agregó.
La denominada ruta del Mercosur está gestionada por el Estado desde abril pasado, tras el vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay y se trata de un corredor clave para el comercio internacional.
La apertura del concurso se hizo a principios de junio y el Gobierno cambió dos veces la fecha de la licitación: primero iba a ser el 5 de agosto; luego paso para el 8 de septiembre y finalmente fue fijada para este miércoles.
Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores, mediante concesión con esquema de peaje.
