Villa Cañás se prepara para una jornada de cicloturismo recreativo

Renovaron la iluminación en la Plaza 9 de Julio
La Municipalidad de Villa Cañás culminó la renovación completa del sistema lumínico de la Plaza 9 de Julio con modernas luces LED y nueva infraestructura eléctrica.
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.Villa Cañás08/10/2025SOFIA ZANOTTI
El próximo domingo 2 de noviembre, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás llevará adelante una nueva edición del cicloturismo recreativo, una propuesta pensada para disfrutar del deporte, la naturaleza y la camaradería sobre dos ruedas.
La concentración será a las 8:30 horas en el escudo de la ciudad (avenidas 51 y 50), desde donde los participantes iniciarán un recorrido de 40 kilómetros por distintos caminos rurales, a velocidad controlada.
La inscripción tiene un costo de $8.000 e incluye desayuno, hidratación y medalla finisher. Además, se realizará un importante sorteo de regalos entre todos los ciclistas.
Quienes deseen participar pueden comunicarse al 3462-367404 o completar el formulario online 👉 https://forms.gle/NsTcTPCSxUX6QmJW8.
La Municipalidad de Villa Cañás culminó la renovación completa del sistema lumínico de la Plaza 9 de Julio con modernas luces LED y nueva infraestructura eléctrica.
La Municipalidad culminó la modernización del alumbrado público con tecnología LED, mejorando la seguridad y el consumo energético en toda la ciudad.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
Ocurrió en la intersección de calles 45 y 54. Los ocupantes de una moto debieron ser asistidos y trasladados al SAMCo local.
La investigación permitió recuperar una camioneta robada y varios elementos sustraídos.
La Municipalidad, junto al Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, llevó adelante trabajos de entubación en un sector clave para mejorar el escurrimiento del agua y preservar la transitabilidad de los caminos rurales.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.
Sería la persona acusada de concretar los asesinatos de Morena, Brenda y Lara. Testigos y detenidos lo ubican en el lugar.
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.
Tras el aval de la Corte Suprema, el Ejecutivo confirmó que cumplirá con el pedido judicial y extraditará al empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza respondió a la postulante kirchnerista y apuntó también contra Agustín Rossi, ex vice de Massa.
Desde Casa Rosada confirmaron que recurrirán a la Justicia si no se autoriza la reimpresión de la Boleta Única de Papel. Además, el ministro Caputo seguirá en Washington hasta el encuentro de Milei con Trump.