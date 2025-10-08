Villa Cañás se prepara para una jornada de cicloturismo recreativo

El próximo domingo 2 de noviembre, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás llevará adelante una nueva edición del cicloturismo recreativo, una propuesta pensada para disfrutar del deporte, la naturaleza y la camaradería sobre dos ruedas.

La concentración será a las 8:30 horas en el escudo de la ciudad (avenidas 51 y 50), desde donde los participantes iniciarán un recorrido de 40 kilómetros por distintos caminos rurales, a velocidad controlada.

La inscripción tiene un costo de $8.000 e incluye desayuno, hidratación y medalla finisher. Además, se realizará un importante sorteo de regalos entre todos los ciclistas.

Quienes deseen participar pueden comunicarse al 3462-367404 o completar el formulario online 👉 https://forms.gle/NsTcTPCSxUX6QmJW8.