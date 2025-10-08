Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron anoche en un siniestro registrado a la altura del kilómetro 16.

En la noche del martes 8 de octubre, pasadas las 22:20, los Bomberos Voluntarios de Teodelina fueron convocados por un incendio vehicular sobre la Ruta Provincial N° 94, a la altura del kilómetro 16.

Al arribar al lugar, el personal constató que el vehículo se encontraba en fase de libre combustión. De inmediato se procedió a las tareas de extinción y posterior enfriamiento del rodado, evitando que el fuego se propagara a sectores cercanos.

En el operativo participaron los móviles 08, 10 y 11 del cuartel local. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.