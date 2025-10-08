Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron anoche en un siniestro registrado a la altura del kilómetro 16.

Avanza la segunda etapa de la obra de cloacas en Teodelina
Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron este martes en un siniestro registrado a la altura del kilómetro 16.Teodelina08/10/2025SOFIA ZANOTTI
En la noche del martes 8 de octubre, pasadas las 22:20, los Bomberos Voluntarios de Teodelina fueron convocados por un incendio vehicular sobre la Ruta Provincial N° 94, a la altura del kilómetro 16.
Al arribar al lugar, el personal constató que el vehículo se encontraba en fase de libre combustión. De inmediato se procedió a las tareas de extinción y posterior enfriamiento del rodado, evitando que el fuego se propagara a sectores cercanos.
En el operativo participaron los móviles 08, 10 y 11 del cuartel local. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El Centro de Día El Recreo realizó una jornada especial con presentaciones artísticas, trabajos solidarios y un desayuno compartido junto a las familias.
Con música, sorteos, juegos y la nueva calesita, la comunidad celebró la llegada de la primavera en el marco de los 150 años de la ciudad.
El domingo 28 de septiembre se realizará un encuentro con música, mates y actividades para toda la familia.
El nuevo cuerpo deliberativo trabaja en un reglamento interno que prioriza participación ciudadana, ética pública y agilidad en la gestión. La propuesta fue impulsada por Encuentro por Teodelina.
La Comuna invita a las familias a participar de una tarde con color, música y productos materos. La inscripción estará abierta hasta el jueves 18 en la Municipalidad.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
Las jóvenes deportistas de Villa Cañás brillaron en el Campeonato Regional de Clubes, categoría B, logrando el subcampeonato y dejando al club y a la ciudad entre los mejores del país.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.
El arquero de Racing, figura en el Clausura, fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. “Soy la persona más feliz del mundo”, expresó antes de viajar a Estados Unidos.
El hecho ocurrió en junio de 2025. Diego Alberto Sanabria fue condenado por el robo, faena y transporte ilegal de animales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo.
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.