Santa Isabel se prepara para vivir el evento “Santa Isabel en Movimiento”

Pablo Giorgis presentó el Parlamento Joven en Santa Isabel: la voz de los adolescentes en acción
La comuna lanzó un nuevo espacio participativo que busca fortalecer el compromiso democrático y promover propuestas concretas desde la mirada juvenil.
El 10 y 11 de octubre la localidad será sede de un gran encuentro con la danza, con talleres, capacitaciones y espectáculos a cargo de elencos locales, regionales e internacionales.Santa Isabel07/10/2025LORENA ACOSTA
La Comuna de Santa Isabel anunció una nueva edición de “Santa Isabel en Movimiento”, una propuesta cultural que busca celebrar el arte del movimiento y reunir a bailarines, docentes y público de toda la región. El evento se desarrollará los días 10 y 11 de octubre, con una nutrida agenda de actividades abiertas a toda la comunidad.
Durante las dos jornadas se dictarán talleres y capacitaciones en distintas disciplinas de danza, coordinados por reconocidos profesores y artistas invitados. Además, el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo con la participación de elencos locales, regionales e internacionales, que llegarán a Santa Isabel para compartir su talento sobre el escenario.
Desde la organización destacaron que el objetivo del encuentro es “fomentar el intercambio artístico y fortalecer los lazos culturales entre los distintos grupos de danza de la provincia y el país”. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Comuna de Santa Isabel, encabezada por Pablo Giorgis, y forma parte de las políticas locales de impulso a la cultura y la formación artística.
“Santa Isabel en Movimiento” se consolida así como un punto de encuentro para la danza y la expresión artística, ofreciendo a los vecinos una oportunidad única para disfrutar del arte en todas sus formas.
Autoridades comunales y sindicales realizaron la entrega de ropa laboral, cumpliendo con lo establecido por la normativa vigente.
Este miércoles en la Plaza 9 de Julio se ofrecerán verduras orgánicas y semillas gratuitas como parte de un acuerdo entre las comunas de Santa Isabel y Pérez.
La Comuna, junto a la ciudad de Pérez, pondrá en marcha un programa colaborativo de acopio y distribución de semillas. La primera entrega será el próximo miércoles en la plaza principal.
La comuna lleva más de 4.000 metros de desagües intervenidos para mejorar el escurrimiento de aguas y prevenir anegamientos.
El presidente comunal viajó a Santa Fe para presentar pedidos claves que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, con foco en el acceso al agua, el hábitat y la infraestructura.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.
El arquero uruguayo y el mediocampista protagonizaron un fuerte intercambio luego del polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central, marcado por fallos arbitrales y tres goles anulados.
Casación rechazó los planteos del ex presidente en la causa por violencia de género, aunque apartó al juez Ercolini por su vínculo personal con el imputado.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que volver a imprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert costaría $14.000 millones y rechazó que el gasto recaiga en el Estado. “No tenemos que pagar todos por una decisión del Presidente”, señaló.