Santa Isabel se prepara para vivir el evento “Santa Isabel en Movimiento”

La Comuna de Santa Isabel anunció una nueva edición de “Santa Isabel en Movimiento”, una propuesta cultural que busca celebrar el arte del movimiento y reunir a bailarines, docentes y público de toda la región. El evento se desarrollará los días 10 y 11 de octubre, con una nutrida agenda de actividades abiertas a toda la comunidad.

Durante las dos jornadas se dictarán talleres y capacitaciones en distintas disciplinas de danza, coordinados por reconocidos profesores y artistas invitados. Además, el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo con la participación de elencos locales, regionales e internacionales, que llegarán a Santa Isabel para compartir su talento sobre el escenario.

Desde la organización destacaron que el objetivo del encuentro es “fomentar el intercambio artístico y fortalecer los lazos culturales entre los distintos grupos de danza de la provincia y el país”. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Comuna de Santa Isabel, encabezada por Pablo Giorgis, y forma parte de las políticas locales de impulso a la cultura y la formación artística.

“Santa Isabel en Movimiento” se consolida así como un punto de encuentro para la danza y la expresión artística, ofreciendo a los vecinos una oportunidad única para disfrutar del arte en todas sus formas.