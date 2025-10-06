Avanza la segunda etapa de la obra de cloacas en Teodelina

La localidad de Teodelina inició una nueva fase en la ampliación del sistema de cloacas. Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe confirmaron el comienzo de la segunda etapa de la obra, que contempla tareas de nivelación y preparación del terreno.

Estos trabajos resultan fundamentales para avanzar en la instalación de la red, que permitirá mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y urbanas de la comunidad.

La obra forma parte del plan provincial de infraestructura hídrica que busca garantizar el acceso a servicios esenciales en todas las localidades santafesinas, promoviendo una mayor equidad territorial y bienestar para los vecinos.