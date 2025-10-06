Avanza la segunda etapa de la obra de cloacas en Teodelina

Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Teodelina06/10/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
La localidad de Teodelina inició una nueva fase en la ampliación del sistema de cloacas. Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe confirmaron el comienzo de la segunda etapa de la obra, que contempla tareas de nivelación y preparación del terreno.

Estos trabajos resultan fundamentales para avanzar en la instalación de la red, que permitirá mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y urbanas de la comunidad.

La obra forma parte del plan provincial de infraestructura hídrica que busca garantizar el acceso a servicios esenciales en todas las localidades santafesinas, promoviendo una mayor equidad territorial y bienestar para los vecinos.

