Avanza la segunda etapa de la obra de cloacas en Teodelina

Teodelina celebró el Mes de la Inclusión y la Familia
El Centro de Día El Recreo realizó una jornada especial con presentaciones artísticas, trabajos solidarios y un desayuno compartido junto a las familias.
Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La localidad de Teodelina inició una nueva fase en la ampliación del sistema de cloacas. Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe confirmaron el comienzo de la segunda etapa de la obra, que contempla tareas de nivelación y preparación del terreno.
Estos trabajos resultan fundamentales para avanzar en la instalación de la red, que permitirá mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y urbanas de la comunidad.
La obra forma parte del plan provincial de infraestructura hídrica que busca garantizar el acceso a servicios esenciales en todas las localidades santafesinas, promoviendo una mayor equidad territorial y bienestar para los vecinos.
Con música, sorteos, juegos y la nueva calesita, la comunidad celebró la llegada de la primavera en el marco de los 150 años de la ciudad.
El domingo 28 de septiembre se realizará un encuentro con música, mates y actividades para toda la familia.
El nuevo cuerpo deliberativo trabaja en un reglamento interno que prioriza participación ciudadana, ética pública y agilidad en la gestión. La propuesta fue impulsada por Encuentro por Teodelina.
La Comuna invita a las familias a participar de una tarde con color, música y productos materos. La inscripción estará abierta hasta el jueves 18 en la Municipalidad.
Una tarde de juegos, música y sonrisas reunió a las familias en el corazón de la localidad.
