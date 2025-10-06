Básquet - Sportsman ganó en Elortondo y sigue prendido en el Clausura

Sportsman logró una importante victoria como visitante al vencer 70 a 64 a Peñarol de Elortondo, en el marco de la Fecha 11 del Torneo Clausura (segunda de las revanchas) de la Asociación Venadense de Básquet. El conjunto dirigido por Enzo Guzmán mostró carácter y juego colectivo en un partido parejo, clave para seguir prendido en la pelea por los puestos de clasificación.

El equipo de Villa Cañás se apoyó en una sólida actuación de Jeremías Sandoval, figura con 17 puntos y 9 rebotes, acompañado por Agustín Galván con 14 unidades y 8 rebotes, y Nahuel Hansen, que sumó 12 puntos. En el local, Franco Rivero fue el más destacado con 19 puntos y 9 rebotes, mientras que Santiago Zalio Benko aportó 18 unidades.

Con este triunfo, Sportsman alcanzó los 16 puntos en la tabla, igualando la línea de Deportivo Atenas y manteniendo vivas sus chances de clasificación a los playoffs.

En los otros encuentros de la Fecha 11 (2da de revanchas):

Centenario 88 – Firmat FBC 61: Jeremías Cardona fue el goleador con 15 puntos, mientras que Farid Celador aportó 10 puntos y 13 rebotes. En Firmat, Fabricio Ayunta se destacó con 24 puntos.

Atlético Elortondo 65 – Independiente 56: Martín Sánchez marcó 15 puntos y Eloy Fantino 18 para la visita; Nicolás Galante fue el máximo anotador del local con 15.

Olimpia BBC 91 – Argentino 53: Luciano Ravera brilló con 22 puntos, acompañado por Ignacio Eder (15) y Damián Palacios (14). En Argentino, Nahuel Rodríguez aportó 15 puntos y 9 rebotes.

Club Ciudad 87 – Deportivo Atenas 62: Simón Sagardía fue la figura con 21 puntos, mientras que Francisco Saucedo sumó 14 puntos y 12 rebotes.

Con estos resultados, la tabla quedó encabezada por Centenario y Ciudad con 20 puntos, seguidos por Olimpia (19), Firmat FBC (18) y Atlético Elortondo (17).