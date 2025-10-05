Gallardo, molesto tras la derrota en Rosario: “El que habla es sancionado”

Domínguez, furioso con Arasa tras el empate con Barracas
El entrenador de River criticó el arbitraje de Yael Falcón Pérez y pidió mayor inteligencia al equipo tras la expulsión de Portillo en la caída 2-1 ante Rosario Central.Deportes05/10/2025GASTON PAROLA
Marcelo Gallardo no ocultó su enojo luego de la derrota de River ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El “Muñeco” cuestionó el arbitraje de Yael Falcón Pérez y remarcó que “el que habla es sancionado”, en alusión a las sanciones disciplinarias por las críticas públicas a los jueces.
“No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. Prefiero ser cauto, porque el sistema está así: muchos callan, otros alzan la voz, pero el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro. No me gusta porque todos terminan sospechando de todos”, expresó Gallardo en conferencia de prensa.
El entrenador también analizó el desarrollo del juego y lamentó la expulsión de Juan Carlos Portillo, que condicionó al equipo desde el primer tiempo: “Nos pusimos en ventaja en un buen momento, pero jugar con diez es difícil. Tenemos que ser más inteligentes porque nos viene pasando seguido. Aun así, el equipo mostró actitud y no tengo reproches”.
Gallardo valoró el esfuerzo de sus dirigidos pese a la adversidad y pidió calma para evitar reacciones impulsivas: “Hay que tener templanza. Cuando te sentís perjudicado, la impotencia puede sacarte del partido. Trato de transmitir serenidad, aunque sé que no es fácil”.
Pensando en el próximo compromiso frente a Sarmiento en el Monumental, el DT adelantó que el equipo se verá afectado por la Fecha FIFA: “Somos el club más perjudicado porque perderemos varios jugadores por selecciones. El calendario ya estaba así, no lo podemos cambiar. Habrá que afrontarlo con lo que tengamos”.
