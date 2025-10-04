Caputo busca apoyo de Estados Unidos para estabilizar la economía antes de las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza una misión en Washington con el objetivo de acordar los términos del apoyo financiero estadounidense, en el marco de la próxima visita de Estado que el presidente Javier Milei realizará a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.

El encuentro busca asegurar un salvataje económico que permita al Gobierno recuperar estabilidad antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según trascendió, Caputo se reunirá con inversionistas y funcionarios del Tesoro norteamericano, entre ellos Scott Bessent, para definir la hoja de ruta del nuevo acuerdo.

La visita ocurre en un contexto de estancamiento económico. Aunque el Gobierno sostiene que el Producto Bruto Interno crecerá este año, los últimos informes del Centro de Investigaciones sobre el Ciclo Económico de Rosario y Santa Fe muestran que la actividad se encuentra virtualmente frenada desde marzo. La recaudación nacional acumula seis meses de caída y el empleo también muestra señales de deterioro.

En materia cambiaria, el esquema de bandas que el Ejecutivo implementó en abril —y que fue respaldado por el Fondo Monetario Internacional— no logró los resultados esperados. El Banco Central evitó acumular reservas durante los meses de mayor ingreso de divisas, lo que debilitó la posición externa del país.

Estados Unidos y el FMI reclaman ahora que la Argentina refuerce sus reservas y ajuste el tipo de cambio para corregir desequilibrios. En paralelo, Milei necesita mostrar respaldo político internacional y recomponer vínculos con los gobernadores y aliados legislativos, una condición clave para encarar con fuerza la segunda mitad de su mandato.