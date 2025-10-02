Del Potro, nominado al Salón de la Fama 2026

Juan Martín Del Potro fue nominado para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Tenis en la clase 2026. La organización con sede en Newport, Rhode Island (Estados Unidos), incluyó al tandilense en la lista de candidatos junto al suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova.

“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Gracias, Salón Internacional de la Fama del Tenis”, expresó Del Potro en sus redes sociales, tras conocerse la noticia.

En caso de ser elegido, se sumará a Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006), los dos argentinos ya inmortalizados en este espacio que reconoce a las grandes leyendas del tenis mundial.

Del Potro, retirado en 2022, construyó una carrera que lo convirtió en uno de los referentes más importantes del deporte argentino: conquistó 22 títulos profesionales, entre ellos el US Open 2009, ganó dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016), y fue pieza clave en la histórica obtención de la Copa Davis 2016 para Argentina. Además, protagonizó recordadas victorias frente a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

El proceso de selección establece que los candidatos deben alcanzar al menos el 75% de los votos de un jurado conformado por periodistas, historiadores y miembros del Salón, o bien combinar esos sufragios con los emitidos por el público en la votación online.

Los fanáticos argentinos podrán apoyar a Del Potro a través de la página oficial del Salón Internacional de la Fama del Tenis. La votación ya está abierta y se extenderá hasta el 10 de octubre.