Del Potro, nominado al Salón de la Fama 2026

El tandilense integra la lista de candidatos junto a Roger Federer y Svetlana Kuznetsova. Si logra el ingreso, será el tercer argentino en la historia en alcanzar este reconocimiento.Deportes02/10/2025GASTON PAROLA
Juan Martín Del Potro fue nominado para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Tenis en la clase 2026. La organización con sede en Newport, Rhode Island (Estados Unidos), incluyó al tandilense en la lista de candidatos junto al suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova.
“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Gracias, Salón Internacional de la Fama del Tenis”, expresó Del Potro en sus redes sociales, tras conocerse la noticia.
En caso de ser elegido, se sumará a Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006), los dos argentinos ya inmortalizados en este espacio que reconoce a las grandes leyendas del tenis mundial.
Del Potro, retirado en 2022, construyó una carrera que lo convirtió en uno de los referentes más importantes del deporte argentino: conquistó 22 títulos profesionales, entre ellos el US Open 2009, ganó dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016), y fue pieza clave en la histórica obtención de la Copa Davis 2016 para Argentina. Además, protagonizó recordadas victorias frente a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.
El proceso de selección establece que los candidatos deben alcanzar al menos el 75% de los votos de un jurado conformado por periodistas, historiadores y miembros del Salón, o bien combinar esos sufragios con los emitidos por el público en la votación online.
Los fanáticos argentinos podrán apoyar a Del Potro a través de la página oficial del Salón Internacional de la Fama del Tenis. La votación ya está abierta y se extenderá hasta el 10 de octubre.
La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.
La CBF presentó un plan integral de reformas que incluye calendario más equilibrado, ampliación de la Copa de Brasil y nuevas reglas tecnológicas y financieras para modernizar el fútbol brasileño rumbo a 2029.
La Academia y el Millonario se enfrentan este jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro estará cargado de tensión, con Maximiliano Salas frente a su ex equipo, y será transmitido por TyC Sports.
El conjunto parisino se impuso 2-1 con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos, revirtiendo el tanto inicial de Ferran Torres. El gol de la victoria llegó en la última jugada del partido.
El ente sudamericano investiga a los referentes de River por incumplimientos disciplinarios luego de la eliminación en Copa Libertadores. Se evalúan posibles sanciones económicas.
El argentino buscará afianzarse en Alpine en uno de los circuitos más duros del calendario, con calor extremo, pocas chances de sobrepaso y la histórica magia de la noche asiática.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
Científicos identificaron por primera vez pequeños cúmulos de proteínas en tejido cerebral post mortem, considerados el inicio de la enfermedad. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más precoces.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.