Luck Ra invitó a su Team a cantar en Vélez

La Voz Argentina atraviesa su etapa decisiva y, en medio de las eliminaciones, Luck Ra dio un anuncio que conmovió a su equipo. El cantante cordobés confirmó que los últimos cinco integrantes de su Team tendrán la oportunidad de telonear su próximo recital en el estadio de Vélez Sarsfield.



El anuncio se produjo tras la eliminación de Lucas Barros, cuando Luck Ra subió al escenario para despedirlo. Allí reveló que Nicolás Behringer, Federico Mestre, Natalia Aponte, Tomás Dantas y el propio Barros se presentarán junto a él en uno de los escenarios más importantes del país.

“Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas, nos vemos ese día”, expresó el artista, desatando la emoción de todos los concursantes.

La Voz Argentina, conducido por Nico Occhiato, se prepara para la recta final que definirá al ganador de la temporada, con Lali Espósito y Luck Ra como protagonistas en la exigente instancia del “Cuarto Round”.