Luck Ra invitó a su Team a cantar en Vélez

Jorge Rial habló tras la nueva detención de su hija Morena
El periodista se refirió públicamente al incumplimiento judicial de su hija y expresó su dolor como padre.
El coach de La Voz Argentina sorprendió a sus cinco participantes con la chance de abrir su show en el estadio.Espectáculos02/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Voz Argentina atraviesa su etapa decisiva y, en medio de las eliminaciones, Luck Ra dio un anuncio que conmovió a su equipo. El cantante cordobés confirmó que los últimos cinco integrantes de su Team tendrán la oportunidad de telonear su próximo recital en el estadio de Vélez Sarsfield.
El anuncio se produjo tras la eliminación de Lucas Barros, cuando Luck Ra subió al escenario para despedirlo. Allí reveló que Nicolás Behringer, Federico Mestre, Natalia Aponte, Tomás Dantas y el propio Barros se presentarán junto a él en uno de los escenarios más importantes del país.
“Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas, nos vemos ese día”, expresó el artista, desatando la emoción de todos los concursantes.
La Voz Argentina, conducido por Nico Occhiato, se prepara para la recta final que definirá al ganador de la temporada, con Lali Espósito y Luck Ra como protagonistas en la exigente instancia del “Cuarto Round”.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
La actriz apuntó contra Pedro Lantaron, militante de La Libertad Avanza, quien aseguró tener un video íntimo suyo con Alberto Fernández. Peña negó la existencia del material y judicializó el caso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
La esposa de Lionel Messi se sumó a la organización Estudiar es Mejor, que construye escuelas en zonas vulnerables del país. “La educación abre caminos”, destacó.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
Científicos identificaron por primera vez pequeños cúmulos de proteínas en tejido cerebral post mortem, considerados el inicio de la enfermedad. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más precoces.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.