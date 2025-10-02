El Tesoro de EE.UU. reafirma respaldo económico a Milei

Se demora el acuerdo financiero entre Milei y Trump
Estados Unidos exige definiciones políticas y menor acercamiento a China antes de liberar el salvataje de 20.000 millones de dólares.
Scott Bessent confirmó que el Tesoro norteamericano está “preparado para hacer lo necesario” y anunció que un equipo de Economía viajará a Washington para avanzar en un posible apoyo financiero.Economía02/10/2025SOFIA ZANOTTI
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró este jueves su respaldo al gobierno de Javier Milei en medio de la tensión cambiaria y la suba del dólar.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Bessent aseguró que el Tesoro “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” y confirmó que mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese marco, anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días para profundizar las negociaciones.
“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Javier Milei en Nueva York, espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones sobre las opciones de apoyo financiero”, expresó el funcionario estadounidense.
Bessent también destacó que, durante conversaciones con sus pares del Grupo de los Siete (G7), se remarcó la importancia del éxito de las políticas económicas del gobierno argentino, no solo para el país sino también para la región y las principales economías globales.
El mensaje se conoció en una jornada marcada por la presión cambiaria. El dólar mayorista rozó los $1.425 pese a la intervención oficial con una venta de US$ 400 millones, mientras que los dólares financieros superaron los $1.500. En el mercado persiste la expectativa sobre un posible cambio en el esquema cambiario y la eliminación de las bandas de flotación.
