Fútbol - Jorge Newbery gritó campeón en Murphy

La noche del miércoles tuvo un clima especial en Murphy. En el estadio “Ángel Carrica” de Unión y Cultura, Jorge Newbery de Venado Tuerto se consagró campeón de la tercera edición de la Copa de la Liga Venadense al superar a Studebaker de Villa Cañás por penales, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

El encuentro fue cerrado y de pocas emociones. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo por sobre el ataque, lo que derivó en un partido de trámite trabado y con escasas llegadas. La jugada más clara en los 90 minutos fue un remate de Tomás Gómez que el arquero Ramiro Arcondo desvió al córner.

La definición llegó desde los doce pasos. Allí, el Tricolor fue más efectivo y se impuso 4 a 3. Los goles para Newbery llegaron a través de Nahuel Villalba, Santiago Pereyra, Facundo Barrios y Mariano Marsengo. Del lado de Studebaker convirtieron Kevin Fernández, Alejandro Carbonetti y Kevin Andrada. El momento decisivo se dio con la atajada de Arcondo a Fernández y el penal final de Acuña, que dio en el travesaño y selló el título para los venadenses.

Con este triunfo, el equipo de Marcelo Sevilla alcanzó por primera vez la Copa de la Liga, tras haber caído en la final de la primera edición y en semifinales de la segunda. El capitán Facundo Barrios recibió el trofeo de manos del presidente de la Liga, Jorge Bournot.

El camino del campeón incluyó victorias sobre Matienzo, Sp. Sarmiento, Independiente FBC y Hughes FBC, antes de levantar la copa frente al Verde cañaseño.