Fútbol - Jorge Newbery gritó campeón en Murphy

Básquet - Olimpia y Centenario ganaron y siguen en la cima del Clausura
El Clausura Pre-Federal completó su primera rueda de revanchas. Olimpia superó a Independiente, Centenario goleó a Sportsman y Firmat FBC venció a Atenas en un pendiente.
El Tricolor venció a Studebaker por penales y conquistó la Copa de la Liga Venadense, el único título que le faltaba en sus vitrinas.Deportes del Sur02/10/2025GASTON PAROLA
La noche del miércoles tuvo un clima especial en Murphy. En el estadio “Ángel Carrica” de Unión y Cultura, Jorge Newbery de Venado Tuerto se consagró campeón de la tercera edición de la Copa de la Liga Venadense al superar a Studebaker de Villa Cañás por penales, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.
El encuentro fue cerrado y de pocas emociones. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo por sobre el ataque, lo que derivó en un partido de trámite trabado y con escasas llegadas. La jugada más clara en los 90 minutos fue un remate de Tomás Gómez que el arquero Ramiro Arcondo desvió al córner.
La definición llegó desde los doce pasos. Allí, el Tricolor fue más efectivo y se impuso 4 a 3. Los goles para Newbery llegaron a través de Nahuel Villalba, Santiago Pereyra, Facundo Barrios y Mariano Marsengo. Del lado de Studebaker convirtieron Kevin Fernández, Alejandro Carbonetti y Kevin Andrada. El momento decisivo se dio con la atajada de Arcondo a Fernández y el penal final de Acuña, que dio en el travesaño y selló el título para los venadenses.
Con este triunfo, el equipo de Marcelo Sevilla alcanzó por primera vez la Copa de la Liga, tras haber caído en la final de la primera edición y en semifinales de la segunda. El capitán Facundo Barrios recibió el trofeo de manos del presidente de la Liga, Jorge Bournot.
El camino del campeón incluyó victorias sobre Matienzo, Sp. Sarmiento, Independiente FBC y Hughes FBC, antes de levantar la copa frente al Verde cañaseño.
El equipo de San Eduardo venció a Matienzo en Rufino y se quedó con el último boleto para seguir en carrera por el ascenso. Chapuy y Náutico Melincué igualaron y quedaron eliminados.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
En el Polideportivo Norte, el boxeador local Javier “El Gorila” Díaz se midió con Juan Cruz “El Apache” Cacheiro en el combate estelar de una noche con 14 presentaciones amateurs.
El equipo de Carmen empató 2-2 con Avellaneda y logró el salto de categoría. Además, se disputó la fecha completa de la máxima división con resultados que reacomodaron la tabla.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
Científicos identificaron por primera vez pequeños cúmulos de proteínas en tejido cerebral post mortem, considerados el inicio de la enfermedad. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más precoces.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.