Se demora el acuerdo financiero entre Milei y Trump

Mercado Pago y Cocos suspendieron la venta de dólar oficial
Las billeteras de Marcos Galperin y Ariel Sbdar frenaron la operatoria en medio de la tensión cambiaria. El Banco Central negó cambios normativos y habló de una “interpretación errónea”.
Estados Unidos exige definiciones políticas y menor acercamiento a China antes de liberar el salvataje de 20.000 millones de dólares.Economía02/10/2025SOFIA ZANOTTI
Las negociaciones entre el gobierno argentino y la administración de Donald Trump para concretar un salvataje financiero atraviesan un momento de estancamiento. Según trascendió en Washington, el Tesoro estadounidense condiciona el desembolso de fondos a que la Casa Rosada avance en cambios políticos internos y limite la influencia de China en la Argentina.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mantuvo en las últimas horas una comunicación con el ministro de Economía, Luis Caputo. Allí se repasó la hoja de ruta para activar un paquete que incluiría un swap por 20.000 millones de dólares, un crédito standby y la eventual compra de bonos. Sin embargo, el diálogo técnico quedó trabado ante la falta de señales concretas del gobierno de Javier Milei en materia política y geopolítica.
Desde la Casa Blanca se transmitió la necesidad de fortalecer la dinámica del Gabinete, alcanzar acuerdos con la oposición y reducir la incidencia del swap chino de 18.500 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Pese a ello, el presidente Milei negó públicamente haber recibido esos pedidos.
Trump apuesta al proyecto de Milei y mantiene su voluntad de apoyo financiero, pero la administración republicana reclama que Argentina defina un rumbo antes de avanzar. En este contexto, la posibilidad de un desembolso inmediato parece lejana. El próximo hito será la cumbre Milei-Trump en 12 días, donde se espera que se definan los pasos para concretar la asistencia.
Los entes reguladores oficializaron los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde este miércoles. El ajuste impacta en todo el país.
El indicador elaborado por J.P. Morgan alcanzó los 1.228 puntos básicos, el nivel más alto del año, en medio de la caída de bonos y la incertidumbre política y económica.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo dispuso la venta del 44 % de las acciones de NASA, aunque mantendrá el control mayoritario. La oposición en el Congreso anticipa resistencia.
En un escenario de fragilidad macroeconómica, se preparan recortes en energía y transporte, menos fondos a provincias y cambios en la fórmula jubilatoria.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.