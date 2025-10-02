Se demora el acuerdo financiero entre Milei y Trump

Las negociaciones entre el gobierno argentino y la administración de Donald Trump para concretar un salvataje financiero atraviesan un momento de estancamiento. Según trascendió en Washington, el Tesoro estadounidense condiciona el desembolso de fondos a que la Casa Rosada avance en cambios políticos internos y limite la influencia de China en la Argentina.



El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mantuvo en las últimas horas una comunicación con el ministro de Economía, Luis Caputo. Allí se repasó la hoja de ruta para activar un paquete que incluiría un swap por 20.000 millones de dólares, un crédito standby y la eventual compra de bonos. Sin embargo, el diálogo técnico quedó trabado ante la falta de señales concretas del gobierno de Javier Milei en materia política y geopolítica.

Desde la Casa Blanca se transmitió la necesidad de fortalecer la dinámica del Gabinete, alcanzar acuerdos con la oposición y reducir la incidencia del swap chino de 18.500 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Pese a ello, el presidente Milei negó públicamente haber recibido esos pedidos.

Trump apuesta al proyecto de Milei y mantiene su voluntad de apoyo financiero, pero la administración republicana reclama que Argentina defina un rumbo antes de avanzar. En este contexto, la posibilidad de un desembolso inmediato parece lejana. El próximo hito será la cumbre Milei-Trump en 12 días, donde se espera que se definan los pasos para concretar la asistencia.