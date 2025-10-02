El Centro de Día El Recreo de Teodelina celebró el Mes de la Inclusión y la Familia con una propuesta cargada de emoción, actividades y gestos solidarios.



Durante la jornada, se presentó el grupo de danza La Querencia y participaron los alumnos de la EESO Nº 212, junto a su profesora Marisa Calvente. En conjunto con un grupo de mujeres de la comunidad confeccionaron frazadas destinadas a los alumnos del centro.



“Cada frazada es mucho más que un abrigo, es un gesto de amor y cuidado que también abriga el alma”, expresaron desde la institución, destacando el valor del trabajo colaborativo.



La actividad incluyó además un cálido desayuno compartido con las familias, que recibieron un presente realizado por los propios alumnos en sus clases, como muestra de agradecimiento y unión comunitaria.



La celebración dejó en claro que la inclusión y la solidaridad son pilares fundamentales para seguir construyendo una sociedad más justa y humana.