Fiesta de la Primavera en la plaza central
Con música, sorteos, juegos y la nueva calesita, la comunidad celebró la llegada de la primavera en el marco de los 150 años de la ciudad.
El Centro de Día El Recreo realizó una jornada especial con presentaciones artísticas, trabajos solidarios y un desayuno compartido junto a las familias.Teodelina02/10/2025SOFIA ZANOTTI
El Centro de Día El Recreo de Teodelina celebró el Mes de la Inclusión y la Familia con una propuesta cargada de emoción, actividades y gestos solidarios.
Durante la jornada, se presentó el grupo de danza La Querencia y participaron los alumnos de la EESO Nº 212, junto a su profesora Marisa Calvente. En conjunto con un grupo de mujeres de la comunidad confeccionaron frazadas destinadas a los alumnos del centro.
“Cada frazada es mucho más que un abrigo, es un gesto de amor y cuidado que también abriga el alma”, expresaron desde la institución, destacando el valor del trabajo colaborativo.
La actividad incluyó además un cálido desayuno compartido con las familias, que recibieron un presente realizado por los propios alumnos en sus clases, como muestra de agradecimiento y unión comunitaria.
La celebración dejó en claro que la inclusión y la solidaridad son pilares fundamentales para seguir construyendo una sociedad más justa y humana.
Con música, sorteos, juegos y la nueva calesita, la comunidad celebró la llegada de la primavera en el marco de los 150 años de la ciudad.
El domingo 28 de septiembre se realizará un encuentro con música, mates y actividades para toda la familia.
El nuevo cuerpo deliberativo trabaja en un reglamento interno que prioriza participación ciudadana, ética pública y agilidad en la gestión. La propuesta fue impulsada por Encuentro por Teodelina.
La Comuna invita a las familias a participar de una tarde con color, música y productos materos. La inscripción estará abierta hasta el jueves 18 en la Municipalidad.
Una tarde de juegos, música y sonrisas reunió a las familias en el corazón de la localidad.
Los nuevos representantes solicitaron la convocatoria formal para que el cuerpo legislativo comience a sesionar.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.