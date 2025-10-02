Teodelina celebró el Mes de la Inclusión y la Familia

El Centro de Día El Recreo realizó una jornada especial con presentaciones artísticas, trabajos solidarios y un desayuno compartido junto a las familias.

Teodelina02/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
557129856_1227517079417773_3661841705266209954_n

El Centro de Día El Recreo de Teodelina celebró el Mes de la Inclusión y la Familia con una propuesta cargada de emoción, actividades y gestos solidarios.
557246337_1227517016084446_5047302692764111702_n

Durante la jornada, se presentó el grupo de danza La Querencia y participaron los alumnos de la EESO Nº 212, junto a su profesora Marisa Calvente. En conjunto con un grupo de mujeres de la comunidad confeccionaron frazadas destinadas a los alumnos del centro.
557775068_1227517072751107_3854696726532737023_n

“Cada frazada es mucho más que un abrigo, es un gesto de amor y cuidado que también abriga el alma”, expresaron desde la institución, destacando el valor del trabajo colaborativo.
558305344_1227516989417782_4641297279162384472_n

La actividad incluyó además un cálido desayuno compartido con las familias, que recibieron un presente realizado por los propios alumnos en sus clases, como muestra de agradecimiento y unión comunitaria.
558899806_1227517099417771_6258566792584416746_n

La celebración dejó en claro que la inclusión y la solidaridad son pilares fundamentales para seguir construyendo una sociedad más justa y humana.

Te puede interesar
Lo más visto
KA7F2BG6A5CH3EI5UUIQSCO3KA

El Gobierno afronta nuevas derrotas en el Senado

SOFIA ZANOTTI
Política 01/10/2025

El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.

Boletín de noticias