Argentina busca la clasificación ante Australia en el Mundial Sub 20

Argentina jugará este miércoles frente a Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El partido será a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y contará con transmisión de Telefe y D Go.

El conjunto albiceleste llega con la confianza del debut: venció 3-1 a Cuba pese a sufrir la expulsión temprana de Santiago Fernández. Alejo Sarco, autor de dos goles, e Ian Subiabre marcaron en la victoria. Con otro triunfo, Argentina podría asegurarse la clasificación a octavos, siempre y cuando Italia derrote antes a Cuba.

Por su parte, Australia cayó 1-0 ante Italia en la primera jornada y está obligado a sumar puntos si quiere mantener chances de avanzar en el torneo.

Probables formaciones: