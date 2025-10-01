Argentina busca la clasificación ante Australia en el Mundial Sub 20

La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.

Deportes01/10/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
Argentina jugará este miércoles frente a Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El partido será a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y contará con transmisión de Telefe y D Go.

El conjunto albiceleste llega con la confianza del debut: venció 3-1 a Cuba pese a sufrir la expulsión temprana de Santiago Fernández. Alejo Sarco, autor de dos goles, e Ian Subiabre marcaron en la victoria. Con otro triunfo, Argentina podría asegurarse la clasificación a octavos, siempre y cuando Italia derrote antes a Cuba.

Por su parte, Australia cayó 1-0 ante Italia en la primera jornada y está obligado a sumar puntos si quiere mantener chances de avanzar en el torneo.

Probables formaciones:

  • Argentina (DT Diego Placente): Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco.
  • Australia (DT Trevor Morgan): Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré.
