Entrega de indumentaria de verano a trabajadores comunales en Santa Isabel

Santa Isabel impulsa feria de huerta con entrega de semillas
Este miércoles en la Plaza 9 de Julio se ofrecerán verduras orgánicas y semillas gratuitas como parte de un acuerdo entre las comunas de Santa Isabel y Pérez.
Autoridades comunales y sindicales realizaron la entrega de ropa laboral, cumpliendo con lo establecido por la normativa vigente.Santa Isabel01/10/2025LORENA ACOSTA
En Santa Isabel se concretó la entrega de indumentaria de verano destinada al personal comunal. La actividad contó con la presencia del secretario general Juan Arigoni, el secretario gremial Eduardo Ortiz, la delegada Nerina Godoy, el presidente comunal Pablo Giorgis y la secretaria de Gobierno Marta Pérez.
La provisión de uniformes y calzado responde a lo que establece la legislación laboral vigente, que reconoce el derecho de los trabajadores a recibir ropa adecuada para el correcto desempeño de sus tareas. Según la normativa, las entregas deben realizarse en dos períodos anuales, contemplando la época del año y las necesidades específicas de cada puesto.
De esta manera, los empleados recibieron prendas que aseguran calidad y protección, entre ellas uniformes, camisas, calzado, capas de agua y botas. Desde la organización sindical remarcaron que no se trata de un beneficio, sino de un derecho conquistado y respaldado por la ley, que se sostiene gracias a la organización y la unidad de los trabajadores.
La Comuna, junto a la ciudad de Pérez, pondrá en marcha un programa colaborativo de acopio y distribución de semillas. La primera entrega será el próximo miércoles en la plaza principal.
La comuna lleva más de 4.000 metros de desagües intervenidos para mejorar el escurrimiento de aguas y prevenir anegamientos.
El presidente comunal viajó a Santa Fe para presentar pedidos claves que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, con foco en el acceso al agua, el hábitat y la infraestructura.
La Cámara Penal de Venado Tuerto ratificó la condena a prisión perpetua contra Juan José Ángel Domínguez por el homicidio doblemente calificado de Federico Landriel, ocurrido en 2020 en Santa Isabel.
La Policía realizó cinco procedimientos tras denuncias vecinales. Los rodados quedaron en el corralón municipal y los jóvenes fueron notificados en la causa.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.