Entrega de indumentaria de verano a trabajadores comunales en Santa Isabel

En Santa Isabel se concretó la entrega de indumentaria de verano destinada al personal comunal. La actividad contó con la presencia del secretario general Juan Arigoni, el secretario gremial Eduardo Ortiz, la delegada Nerina Godoy, el presidente comunal Pablo Giorgis y la secretaria de Gobierno Marta Pérez.

La provisión de uniformes y calzado responde a lo que establece la legislación laboral vigente, que reconoce el derecho de los trabajadores a recibir ropa adecuada para el correcto desempeño de sus tareas. Según la normativa, las entregas deben realizarse en dos períodos anuales, contemplando la época del año y las necesidades específicas de cada puesto.

De esta manera, los empleados recibieron prendas que aseguran calidad y protección, entre ellas uniformes, camisas, calzado, capas de agua y botas. Desde la organización sindical remarcaron que no se trata de un beneficio, sino de un derecho conquistado y respaldado por la ley, que se sostiene gracias a la organización y la unidad de los trabajadores.