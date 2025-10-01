El Gobierno postergó otra vez el aumento a los combustibles

El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), medida que estaba prevista para octubre y que finalmente se trasladará a noviembre. Así lo dispuso el Decreto 699/2025, publicado este miércoles 1° de octubre en el Boletín Oficial.

La decisión implica diferir los incrementos remanentes en los montos del ICL y del tributo al Dióxido de Carbono, correspondientes al año calendario 2024 y a los dos primeros trimestres de 2025. La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

En los fundamentos, el Ejecutivo señaló que la postergación busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y, en paralelo, evitar un mayor impacto en la inflación en un contexto de presión cambiaria tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que desde mediados de 2024 la administración de Javier Milei desdobló en 16 oportunidades las actualizaciones impositivas sobre los combustibles con el objetivo de morigerar el efecto en los precios. La nueva fecha para aplicar los incrementos es noviembre, una vez superadas las elecciones legislativas nacionales.