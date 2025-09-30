Santa Isabel impulsa feria de huerta con entrega de semillas

La Comuna de Santa Isabel invita a la comunidad a participar de una nueva propuesta que une producción local, alimentación saludable y colaboración intermunicipal.

Este miércoles 1 de octubre, de 9 a 11 horas, en la Plaza 9 de Julio, se llevará a cabo una feria organizada por El Grito de Alcorta, la huerta comunal del Área de Producción. Allí los vecinos podrán adquirir verduras frescas, orgánicas y de estación, cultivadas en la localidad.

Además, se entregarán semillas de manera gratuita, en el marco de un acuerdo alcanzado entre el presidente comunal Pablo Giorgis y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini. Este convenio permite implementar un sistema de acopio y distribución colaborativa de semillas, que comienza con esta primera entrega correspondiente a la temporada primavera-verano.

La propuesta busca fortalecer la soberanía alimentaria, promover hábitos de consumo más saludables y respaldar el trabajo comunitario de las huertas locales.