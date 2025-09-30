Santa Isabel impulsa feria de huerta con entrega de semillas

Santa Isabel impulsa entrega comunitaria de semillas
La Comuna, junto a la ciudad de Pérez, pondrá en marcha un programa colaborativo de acopio y distribución de semillas. La primera entrega será el próximo miércoles en la plaza principal.
Este miércoles en la Plaza 9 de Julio se ofrecerán verduras orgánicas y semillas gratuitas como parte de un acuerdo entre las comunas de Santa Isabel y Pérez.Santa Isabel30/09/2025LORENA ACOSTA
La Comuna de Santa Isabel invita a la comunidad a participar de una nueva propuesta que une producción local, alimentación saludable y colaboración intermunicipal.
Este miércoles 1 de octubre, de 9 a 11 horas, en la Plaza 9 de Julio, se llevará a cabo una feria organizada por El Grito de Alcorta, la huerta comunal del Área de Producción. Allí los vecinos podrán adquirir verduras frescas, orgánicas y de estación, cultivadas en la localidad.
Además, se entregarán semillas de manera gratuita, en el marco de un acuerdo alcanzado entre el presidente comunal Pablo Giorgis y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini. Este convenio permite implementar un sistema de acopio y distribución colaborativa de semillas, que comienza con esta primera entrega correspondiente a la temporada primavera-verano.
La propuesta busca fortalecer la soberanía alimentaria, promover hábitos de consumo más saludables y respaldar el trabajo comunitario de las huertas locales.
