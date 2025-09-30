Villa Cañás: jornada para la recepción de envases de fitosanitarios

La ciudad de Villa Cañás será sede de una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios, organizada por Campo Limpio en conjunto con la Municipalidad de Villa Cañás.



La actividad tendrá lugar el martes 14 de octubre, de 8.30 a 12.30, en la Cooperativa Federada de Villa Cañás, ubicada en la Planta de Ruta 94.

Los organizadores recordaron que los envases deberán entregarse lavados mediante triple lavado o lavado a presión, y perforados en la base para asegurar su inutilización.

Campo Limpio es una organización dedicada a implementar un sistema de gestión ambiental que busca recuperar los envases vacíos de fitosanitarios en todo el país, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.

La iniciativa apunta a generar conciencia entre los productores rurales y la comunidad, fortaleciendo prácticas seguras y responsables en el manejo de estos materiales.