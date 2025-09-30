Villa Cañás: jornada para la recepción de envases de fitosanitarios

Villa Cañás vivió la 2° Fiesta de la Empanada de Hojaldre
Más de 200 vecinos disfrutaron de gastronomía, música y cultura en el Predio Mirtha Legrand. El evento fue declarado de interés turístico provincial.
El martes 14 de octubre se realizará una campaña de recolección y concientización ambiental en la Cooperativa Federada, organizada por Campo Limpio junto al municipio.Villa Cañás30/09/2025SOFIA ZANOTTI
La ciudad de Villa Cañás será sede de una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios, organizada por Campo Limpio en conjunto con la Municipalidad de Villa Cañás.
La actividad tendrá lugar el martes 14 de octubre, de 8.30 a 12.30, en la Cooperativa Federada de Villa Cañás, ubicada en la Planta de Ruta 94.
Los organizadores recordaron que los envases deberán entregarse lavados mediante triple lavado o lavado a presión, y perforados en la base para asegurar su inutilización.
Campo Limpio es una organización dedicada a implementar un sistema de gestión ambiental que busca recuperar los envases vacíos de fitosanitarios en todo el país, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.
La iniciativa apunta a generar conciencia entre los productores rurales y la comunidad, fortaleciendo prácticas seguras y responsables en el manejo de estos materiales.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
La odontóloga Daniela Garbocci brindó una jornada educativa sobre higiene y prevención en Villa Cañás.
Un hombre mayor de edad perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento. Fue atendido en el lugar por lesiones leves.
El cuartel de Bomberos Voluntarios convoca a vecinos de la ciudad a sumarse al cuerpo activo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de octubre.
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás sumó una autobomba Scania con capacidad de 8.000 litros y presentó avances en infraestructura y formación del cuerpo activo, en un proceso sostenido de crecimiento con apoyo estatal y comunitario.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.