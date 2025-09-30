El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica

El Gobierno avanza con ajustes en subsidios y reforma previsional
En un escenario de fragilidad macroeconómica, se preparan recortes en energía y transporte, menos fondos a provincias y cambios en la fórmula jubilatoria.
El Ejecutivo dispuso la venta del 44 % de las acciones de NASA, aunque mantendrá el control mayoritario. La oposición en el Congreso anticipa resistencia.Economía30/09/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La medida contempla la venta del 44 % de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional, junto con un Programa de Propiedad Participada del 5 % destinado a trabajadores. De esta manera, el Estado nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) conservarán el 51 % de las acciones, asegurando el control mayoritario.
Actualmente, la composición accionaria de NASA es 79 % Estado nacional, 20 % CNEA y 1 % Energía Argentina S.A. (ENARSA). El nuevo esquema prevé además la transferencia del 1 % de ENARSA al Estado y el traspaso de 0,01 % de NASA en ENARSA.
Según el Ejecutivo, la decisión busca atraer capital privado para financiar proyectos estratégicos como la extensión de vida útil de Atucha I, prevista para 2027, y la finalización del sistema de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II. También se plantea reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la compañía.
En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El Gobierno reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero sostiene que nuevas inversiones requieren la participación de socios privados.
El proceso será ejecutado por el Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo los lineamientos de la Ley 23.696. Además, la Secretaría de Trabajo deberá evaluar la viabilidad del Programa de Propiedad Participada, y se enviará un informe a la Comisión Bicameral del Congreso.
En paralelo, bloques de la oposición anticiparon que resistirán la iniciativa en el Parlamento, al considerar que se trata de una medida que afecta el control estratégico del sector energético nacional.
En un escenario de fragilidad macroeconómica, se preparan recortes en energía y transporte, menos fondos a provincias y cambios en la fórmula jubilatoria.
El ministro de Economía sostuvo que la medida corta maniobras especulativas y permite fortalecer las reservas del Banco Central. Aseguró que solo afecta a un reducido grupo de operadores.
El país busca evitar la entrega de acciones de la petrolera para cumplir la condena por US$ 16.000 millones. La definición podría llegar en 2026.
Según el INDEC, la pobreza descendió 6,5 puntos en el primer semestre y alcanzó al 31,6% de las personas. Es la cifra más baja en siete años.
La Casa Rosada ratificó que las exportaciones de carne bovina y aviar seguirán exentas de retenciones hasta el 31 de octubre, sin cupo de volumen.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.