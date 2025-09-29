Santafesina se consagró campeona del Sub 15 en Venado

Venado Tuerto se vistió de fiesta para recibir a las ocho selecciones que disputaron el Interasociaciones Sub 15 masculino de la Federación Santafesina de Básquet, un certamen que se extendió durante tres jornadas en las canchas de Centenario y Club Ciudad. Con un gran marco de público y transmisión en vivo de todos los partidos, el torneo dejó como campeón al equipo de la Asociación Santafesina, que se impuso en la final a la Venadense por 71-58.

La competencia tuvo un inicio parejo en ambas zonas. En el Grupo A, con sede en Club Ciudad, la Rosarina y la Cañadense marcaron diferencias, mientras que el último campeón, Noroeste, y la Reconquistense quedaron en el camino. Rosario se adueñó del primer lugar con puntaje perfecto, seguida por Cañada de Gómez, que avanzó como segunda.

En el Grupo B, con sede en Centenario, el protagonismo estuvo en manos de la Santafesina y la Venadense, que dominaron desde la primera fecha. Los capitalinos arrancaron con un triunfo contundente ante el Oeste (94-48), pero cayeron frente a los locales en un ajustado 64-61. Esa derrota los obligó a jugarse la clasificación en la última jornada, donde respondieron con autoridad al vencer a Rafaela 90-68. Venado, en tanto, ya había asegurado el primer puesto y utilizó el tercer partido para rotar jugadores, cerrando con un balance de dos triunfos y una derrota.

Con la clasificación en mano, llegaron las semifinales del domingo, que ofrecieron partidos de alto voltaje. En cancha de Ciudad, la Santafesina venció a la Rosarina por 67-58 con un sólido trabajo colectivo y el goleo de Juan Lemos (21 puntos) y Francisco Bertone (13). En Centenario, la Venadense ratificó su condición de anfitrión y superó a la Cañadense 62-54, apoyándose en las actuaciones de Juan Franco Regnicoli (16) y Nicolás Rabolini (14).

La final, disputada en Centenario ante un marco imponente, coronó la gran campaña de la Asociación Santafesina. Los dirigidos por Santiago Perlo fueron contundentes en los momentos clave y cerraron con un 71-58 que les permitió levantar la copa. Lemos volvió a ser determinante con 21 puntos, acompañado por Facundo Mautino (15) y Bertone (11). En el elenco venadense, Luciano Turrini (16), Rabolini (15) y Regnicoli (12) pelearon hasta el final, pero no alcanzó.

En el partido por el tercer puesto, la Cañadense logró subirse al podio tras superar a la Rosarina 66-61 en otro encuentro parejo y disputado hasta los últimos minutos.

La tabla final quedó conformada de la siguiente manera:

🥇 1° Santafesina

🥈 2° Venadense

🥉 3° Cañadense

Más allá de los resultados, el torneo dejó en evidencia el alto nivel de los jóvenes talentos de la provincia, la importancia del trabajo de las asociaciones en el desarrollo formativo y la proyección de una camada que promete darle continuidad al crecimiento del básquet santafesino. Con estadios colmados, familias acompañando y un fuerte compromiso organizativo de la Asociación Venadense de Básquet, el Interasociaciones Sub 15 se consolidó como un espacio clave para el futuro del deporte en Santa Fe.