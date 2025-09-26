Santa Isabel impulsa entrega comunitaria de semillas

La Comuna de Santa Isabel anunció un programa conjunto con la Municipalidad de Pérez para garantizar el acceso a semillas a las familias de la localidad. La iniciativa fue acordada entre el presidente comunal Pablo Giorgis y el intendente Pablo Corsalini, con el objetivo de acompañar a los vecinos en la producción de sus propias huertas.

Hasta hace dos años, el INTA distribuía de manera sistemática kits de semillas a través del programa Agricultura Familiar. Sin embargo, esa política dejó de implementarse y, ante la demanda de la población, los gobiernos locales decidieron tomar la posta y asegurar la continuidad de este recurso fundamental para la soberanía alimentaria.

La primera entrega se realizará el próximo miércoles en la plaza principal de Santa Isabel, donde los vecinos podrán retirar 10 variedades de semillas. Además, se pondrá a disposición la producción de la huerta comunal Grito de Alcorta, que estará a la venta en el mismo espacio.

Desde la Comuna destacaron que el programa busca fortalecer la cultura del autoconsumo, fomentar la producción local y acompañar a las familias en un contexto económico desafiante.