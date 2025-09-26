Santa Isabel impulsa entrega comunitaria de semillas

Santa Isabel avanza con limpieza de canales pluviales
La comuna lleva más de 4.000 metros de desagües intervenidos para mejorar el escurrimiento de aguas y prevenir anegamientos.
La Comuna, junto a la ciudad de Pérez, pondrá en marcha un programa colaborativo de acopio y distribución de semillas. La primera entrega será el próximo miércoles en la plaza principal.
La Comuna de Santa Isabel anunció un programa conjunto con la Municipalidad de Pérez para garantizar el acceso a semillas a las familias de la localidad. La iniciativa fue acordada entre el presidente comunal Pablo Giorgis y el intendente Pablo Corsalini, con el objetivo de acompañar a los vecinos en la producción de sus propias huertas.
Hasta hace dos años, el INTA distribuía de manera sistemática kits de semillas a través del programa Agricultura Familiar. Sin embargo, esa política dejó de implementarse y, ante la demanda de la población, los gobiernos locales decidieron tomar la posta y asegurar la continuidad de este recurso fundamental para la soberanía alimentaria.
La primera entrega se realizará el próximo miércoles en la plaza principal de Santa Isabel, donde los vecinos podrán retirar 10 variedades de semillas. Además, se pondrá a disposición la producción de la huerta comunal Grito de Alcorta, que estará a la venta en el mismo espacio.
Desde la Comuna destacaron que el programa busca fortalecer la cultura del autoconsumo, fomentar la producción local y acompañar a las familias en un contexto económico desafiante.
El presidente comunal viajó a Santa Fe para presentar pedidos claves que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, con foco en el acceso al agua, el hábitat y la infraestructura.
La Cámara Penal de Venado Tuerto ratificó la condena a prisión perpetua contra Juan José Ángel Domínguez por el homicidio doblemente calificado de Federico Landriel, ocurrido en 2020 en Santa Isabel.
La Policía realizó cinco procedimientos tras denuncias vecinales. Los rodados quedaron en el corralón municipal y los jóvenes fueron notificados en la causa.
La Comuna avanza con un plan de reposición de arbolado que contempla varias etapas y busca mejorar el ambiente urbano.
La Comuna de Santa Isabel recibe donaciones de agua y productos de limpieza para asistir a los vecinos de María Teresa afectados por las intensas lluvias.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El 4 de octubre se realizará un encuentro cultural con la ceramista Nám Nádo en el Centro Cultural, con inscripción gratuita y cupos limitados.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.