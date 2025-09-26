Semifinales de la Copa Libertadores 2025: cruces y fechas confirmadas

Racing será el único representante argentino en la penúltima instancia del torneo continental. Palmeiras, Flamengo y Liga de Quito completan el cuadro de semifinalistas.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 llegaron a su fin y ya se conocen los cruces de semifinales. Racing eliminó a Vélez y es el único argentino que sigue en carrera. River quedó afuera frente a Palmeiras y Estudiantes perdió en los penales ante Flamengo. La terna se completa con Liga de Quito, que dejó atrás a San Pablo.

El camino hacia la gran final quedó conformado de la siguiente manera:

Flamengo vs. Racing

  • Ida: 21 o 22 de octubre, en el Maracaná.
  • Vuelta: 28 o 29 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda.

Liga de Quito vs. Palmeiras

  • Ida: 21 o 22 de octubre, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito).
  • Vuelta: 28 o 29 de octubre, en el Allianz Parque (San Pablo).

La final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

 

