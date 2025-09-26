Semifinales de la Copa Libertadores 2025: cruces y fechas confirmadas

Romina Scoglia, la argentina que corre 246 km en Grecia
La fondista de Zárate participa en el mítico Spartathlon, una ultramaratón de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta que debe completarse en 36 horas sin detenerse.
Racing será el único representante argentino en la penúltima instancia del torneo continental. Palmeiras, Flamengo y Liga de Quito completan el cuadro de semifinalistas.
Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 llegaron a su fin y ya se conocen los cruces de semifinales. Racing eliminó a Vélez y es el único argentino que sigue en carrera. River quedó afuera frente a Palmeiras y Estudiantes perdió en los penales ante Flamengo. La terna se completa con Liga de Quito, que dejó atrás a San Pablo.
El camino hacia la gran final quedó conformado de la siguiente manera:
Flamengo vs. Racing
Liga de Quito vs. Palmeiras
La final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.
Maple, Zayu y Clutch representarán a Canadá, México y Estados Unidos en la primera Copa del Mundo con tres anfitriones y 48 selecciones.
El piloto francés elogió el rendimiento del argentino y lo señaló como candidato a ocupar la segunda butaca del equipo, decisión que dependerá de Flavio Briatore.
La ONU pidió revisar la participación de equipos israelíes por la guerra en Gaza. La medida afectaría desde la Europa League hasta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El DT de Liga de Quito celebró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Sao Paulo y destacó el corazón y la historia del club ecuatoriano.
El mediocampista español, campeón del mundo en 2010 y figura del Barcelona, confirmó que dejará la actividad al finalizar la temporada con Inter Miami.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
Con el respaldo de Maximiliano Pullaro, presentaron a Gisela Scaglia y Pablo Farías como referentes de la nueva fuerza política.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.
Los legisladores socialistas acusaron al Gobierno de favorecer a grandes exportadoras con una medida “electoralista e intempestiva”. Reclamaron una reforma tributaria integral con reducción gradual de derechos de exportación.