Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol profesional

Tiago Nunes: “La plata no compra nuestras cinco estrellas”
El DT de Liga de Quito celebró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Sao Paulo y destacó el corazón y la historia del club ecuatoriano.
El mediocampista español, campeón del mundo en 2010 y figura del Barcelona, confirmó que dejará la actividad al finalizar la temporada con Inter Miami.Deportes26/09/2025GASTON PAROLA
Sergio Busquets pondrá punto final a su carrera como futbolista. El mediocampista español de 37 años comunicó a través de un video en sus redes sociales que al concluir la temporada en la MLS de Estados Unidos colgará los botines.
“Ha llegado el momento de decir adiós. Me retiro muy feliz, orgulloso y agradecido”, expresó el histórico compañero de Lionel Messi, con quien compartió una de las etapas más gloriosas del Barcelona y actualmente viste la camiseta de Inter Miami.
Busquets debutó en el club catalán el 13 de septiembre de 2008 y allí disputó más de 800 partidos, conquistando 36 títulos, entre ellos nueve Ligas de España, tres Champions League y tres Mundiales de Clubes. Además, fue pieza clave de la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa 2012.
Tras dejar el Barcelona en 2023, eligió cerrar su carrera en la MLS, donde volvió a compartir equipo con Messi. Con Inter Miami ya logró la Leagues Cup, el primer título en la historia de la franquicia.
“Gracias al fútbol por regalarme vivencias únicas y a todos los que fueron parte de este camino. Lo mejor que me llevo son los compañeros y el cariño de la gente”, señaló en su despedida.
Busquets disputará sus últimos partidos en la liga estadounidense antes de finalizar oficialmente una trayectoria de casi 20 años, marcada por la fidelidad al Barça y su rol como uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol moderno.
