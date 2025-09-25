Estudiantes busca la remontada ante Flamengo en La Plata

Partidos de hoy en la Europa League: horarios y sedes
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
El Pincha está obligado a ganar tras el 2-1 en la ida para meterse en semifinales de la Copa Libertadores, donde ya espera Racing.Deportes25/09/2025GASTON PAROLA
Estudiantes de La Plata recibirá este jueves a Flamengo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez llega con la obligación de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná, con la ilusión intacta de avanzar a semifinales, donde Racing ya aguarda rival.
El Pincharrata viene de superar a Defensa y Justicia con un equipo alternativo en el torneo local, victoria que lo acomodó en la parte alta de su zona. Para este encuentro contará con referentes como Guido Carrillo y el arquero Fernando Muslera, además del regreso de Gonzalo Plata tras la polémica anulación de su sanción disciplinaria.
Por su parte, Flamengo arriba con un presente sólido: perdió solo dos partidos desde el Mundial de Clubes y mantiene un invicto de nueve encuentros. Los brasileños, bajo la conducción de Filipe Luis, intentarán repetir el dominio mostrado en la primera parte del cruce de ida y sellar el pasaje a semis.
Datos del partido:
Formación probable de Estudiantes: Muslera; Meza, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain, Medina, Benedetti; Palacios y Carrillo.
Formación probable de Flamengo: Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho o De La Cruz, Saúl Ñíguez, Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino.
La segunda fecha del torneo continental tendrá nueve encuentros este jueves, con acción en distintos estadios de Europa.
Con dos golazos y una asistencia, Lionel Messi lideró el 4-0 de Inter Miami sobre New York City y aseguró la clasificación a los Playoffs de la MLS.
El Millonario ganó ilusión con el gol de Maxi Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta 3-1 en São Paulo y lo dejó afuera en cuartos de final.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
Los campeones del mundo volvieron al fútbol argentino y suman elogios, pero también críticas sobre un supuesto trato diferencial. Aguerre y Portilla alzaron la voz en la última semana.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
La titular del Fondo Monetario Internacional calificó de “excelente” el encuentro con el presidente argentino y destacó las reformas en marcha.
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta cruzó duramente a Javier Milei tras su reunión con Trump. Le achacó el endeudamiento, el “fracaso de la macro”.
Efectivos deben recorrer hasta 700 km para cumplir con sus turnos. Denuncian que el régimen 12x36 se convierte en tiempo de viaje y que las condiciones laborales distan de lo prometido.