Estudiantes busca la remontada ante Flamengo en La Plata

Estudiantes de La Plata recibirá este jueves a Flamengo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez llega con la obligación de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná, con la ilusión intacta de avanzar a semifinales, donde Racing ya aguarda rival.

El Pincharrata viene de superar a Defensa y Justicia con un equipo alternativo en el torneo local, victoria que lo acomodó en la parte alta de su zona. Para este encuentro contará con referentes como Guido Carrillo y el arquero Fernando Muslera, además del regreso de Gonzalo Plata tras la polémica anulación de su sanción disciplinaria.

Por su parte, Flamengo arriba con un presente sólido: perdió solo dos partidos desde el Mundial de Clubes y mantiene un invicto de nueve encuentros. Los brasileños, bajo la conducción de Filipe Luis, intentarán repetir el dominio mostrado en la primera parte del cruce de ida y sellar el pasaje a semis.

Datos del partido:

Hora: 21.30

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata

Formación probable de Estudiantes: Muslera; Meza, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain, Medina, Benedetti; Palacios y Carrillo.

Formación probable de Flamengo: Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho o De La Cruz, Saúl Ñíguez, Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino.