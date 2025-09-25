El Gobierno confirmó retenciones cero para la carne hasta octubre

INDEC difunde el nuevo dato oficial de pobreza en Argentina
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
Economía25/09/2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que el esquema de retenciones cero para las exportaciones de carne vacuna y aviar continuará vigente hasta el 31 de octubre. La medida, dispuesta por el Decreto 685/2025, establece la exención sin cupo, a diferencia de lo ocurrido con los granos y oleaginosas.
El anuncio se produjo en medio del malestar del sector agropecuario tras la finalización anticipada del beneficio para granos, que había sido fijado por el Decreto 682/2025 con un tope de 7.000 millones de dólares. Ese límite se alcanzó en apenas tres días, generando críticas desde la Sociedad Rural Argentina. Su presidente, Nicolás Pino, advirtió que “muchos productores se quedaron afuera” del esquema.
En el caso de la carne, el beneficio alcanza tanto a los grandes complejos exportadores como a pequeños productores, que continuarán embarcando sin pagar derechos de exportación hasta fin de octubre. El Gobierno busca así sostener la competitividad del sector, en un contexto de fuerte presión cambiaria y de reclamos por parte de las entidades agropecuarias para reducir la carga impositiva.
Con esta aclaración, la administración nacional intenta llevar certidumbre a frigoríficos y productores, mientras el campo se prepara para retomar el pago de retenciones en granos y oleaginosas a partir de esta semana.
