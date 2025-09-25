INDEC difunde el nuevo dato oficial de pobreza en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves el índice oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2025. Se espera que la cifra muestre una baja respecto al registro anterior y que se acerque al 30%.

La estimación se fundamenta en estudios previos. El nowcast de pobreza elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, en base a la Encuesta Permanente de Hogares del propio INDEC, calculó una tasa de 31,1% para el período marzo-agosto. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) registró un 31,5% de pobreza y un 6,9% de indigencia en el primer trimestre del año.

Según la UCA, alrededor de 15 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 3,3 millones se encuentran en la indigencia. El informe señaló que durante la gestión de Javier Milei dejaron de ser pobres poco más de 3 millones de argentinos, aunque el Gobierno sostiene que esa cifra se acerca a los 12 millones.

El último dato oficial del INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2024, había arrojado una tasa de 38,1%, lo que representaba casi 18 millones de personas en situación de pobreza. A su vez, el 8,2% se encontraba en la indigencia. Ese registro implicó una fuerte caída respecto al 52,9% del primer semestre de 2024.

La medición del organismo se realiza sobre 31 aglomerados urbanos, considerando la capacidad de los hogares de cubrir la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA) con sus ingresos. En junio de este año, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.128.398 para no ser pobre y $506.008 para no caer en la indigencia.